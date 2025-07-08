الرياض تتصدر كأغلى مدينة للبناء في الشرق الأوسط وسط طلب متزايد ونقص في العمالة

تساهم عوامل مثل نقص العمالة الماهرة في ارتفاع تكاليف البناء في الرياض لتفوق جميع مدن المنطقة. ويكشف تقرير جديد صادر عن شركة تيرنر وتاونسند أن الرياض أصبحت الآن أغلى مدينة للبناء في الشرق الأوسط، بمتوسط ​​تكلفة يبلغ 3,112 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع ( في 2024، حيث متوسط تكلفة التشييد لكل متر مربع في الرياض 2593 دولار بحسب تيرنر وناونسند). ويُعزى هذا الارتفاع الكبير في التكلفة إلى حد كبير إلى الطلب المتزايد على البناء، لا سيما بفضل مشاريع رؤية المملكة العربية السعودية 2030 الطموحة والطفرة في تطوير مراكز البيانات. يُعَدّ النقص المزمن في العمالة الماهرة عاملاً رئيسياً في ارتفاع تضخم تكاليف البناء، حيث من المتوقع أن تشهد الرياض ودبي وأبو ظبي زيادة بنسبة 5% في عام 2025. ورغم ارتفاع التكاليف، لا تزال المنطقة تتمتع بتنافسية عالمية نسبية، حيث تحتل مرتبة أدنى بكثير من مدن مثل لندن ونيويورك. ويوصي التقرير بالاستثمار في تطوير العمالة الماهرة المحلية والتعاون مع المصنّعين المحليين للتخفيف من التحديات المستقبلية والاستفادة من فرص النمو المستمرة في قطاعات مثل المشاريع متعددة الاستخدامات والضيافة والخدمات اللوجستية. تُغذّي جهود تنويع الاقتصادات في جميع أنحاء الشرق الأوسط طلبًا قويًا على قطاع البناء، حتى مع تكيّف مشاريع الجيجا مع اتجاهات السوق المتغيرة. من المكاتب المؤسسية ومراكز البيانات إلى السياحة والسكن، يُولّد هذا موجة جديدة من الفرص. لكن مع ذلك، يأتي تحدي الطاقة الاستيعابية، مما يُشكّل ضغطًا على التكاليف. تُساعد تكاليف البناء المنخفضة نسبيًا في الشرق الأوسط مُقارنةً بمناطق عالمية أخرى على الحفاظ على نمو الطلب في العديد من القطاعات. يبلغ متوسط ​​تكلفة المتر المربع في الرياض، السوق المحلية الأغلى، 3,112 دولارًا أمريكيًا – وهو أقل بكثير من أسواق مثل لندن التي تبلغ 5,385 دولارًا أمريكيًا. هذا لا يعني أن الإقبال على العمل في جميع أنحاء المنطقة يخلو من التحديات. فمع تزايد ضغوط عدد محدود من العمال على عدد مُتزايد من المشاريع الضخمة، تُواجه العديد من الشركات نقصًا في العمالة الماهرة. وتُشير جميع أسواق الشرق الأوسط إلى أن هذه التحديات تُؤثّر بشكل كبير أو كبير على تسليم المشاريع. وبالإضافة إلى ندرة المواد الأساسية المتاحة، فإن هذا يدفع الأسعار إلى الارتفاع، حيث من المتوقع أن ترتفع تكاليف البناء بنسبة 5.0% بحلول عام 2025 في الأسواق الرئيسية الرياض وأبو ظبي ودبي. ويلفت التقرير أن الاستراتيجيات الوطنية طويلة الأجل، التي تُركز على التنويع الاقتصادي في جميع أنحاء الشرق الأوسط، تُتيح فرصًا تنموية هامة وتدفع الطلب في القطاعات الرئيسية، وفقًا لتقرير استخبارات سوق البناء العالمي (GCMI) لعام 2025 الصادر عن شركة الخدمات المهنية العالمية “تيرنر آند تاونسند”. ويُسهم هذا النمو في النشاط أيضًا في ارتفاع تكاليف البناء مع اشتداد المنافسة على الموارد. ومن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 3.5% في عام 2025، ثم 3.9% في عام 2026، وفقًا لصندوق النقد الدولي، وقد أصبحت المملكة واحدة من أكثر أسواق البناء العالمية نشاطًا. ومع ذلك، فإن عددًا متزايدًا من المشاريع الكبرى تضطر إلى استيعاب العمالة من مصادر محدودة، مما يرفع تكلفة البناء. ويُظهر تقرير استخبارات سوق البناء العالمي أن الرياض هي الأغلى من حيث تكلفة البناء في الشرق الأوسط، بمتوسط ​​3,112 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع، أي ما يعادل 24 وحدة سكنية، وهو أعلى بنحو 400 دولار أمريكي من ثاني أغلى سوق في المنطقة، الدوحة (2,613 دولارًا أمريكيًا للمتر المربع). لا يقتصر نقص المهارات المتخصصة على المملكة العربية السعودية، حيث أفادت جميع أسواق الشرق الأوسط المدرجة في مؤشر GCMI بأن نقص العمالة الماهرة يؤثر بشكل كبير على تنفيذ المشاريع. ويُعد هذا أحد العوامل التي تُبقي التضخم مرتفعًا، ومن المتوقع أن ترتفع تكاليف البناء بنسبة 5.0% هذا العام في الرياض وأبو ظبي ودبي.

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