الرياض تتصدر أسواق الوحدات السكنية في السعودية وفق تقرير جونز لانج لاسال

ذكر تقرير صادر عن شركة “جونز لانج لاسال” (جيه ال ال) عن السوق العقاري في المملكة العربية السعودية خلال النصف الأول من العام 2022، أن مدينة الرياض تصدرت سوق الوحدات السكنية في الأسواق الأربعة التي تتبعها الشركة في المملكة، حيث استحوذت الرياض على أكبر حصة من الوحدات السكنية الجديدة التي تم تسليمها. وارتفع مخزون الوحدات السكنية في العاصمة إلى 1,4 مليون وحدة في الربع الثاني من عام 2022 مع استكمال 16000 وحدة. وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم تسليمها في الأسواق الثلاثة المتبقية 9000 وحدة في النصف الأول.

وتماشياً مع برنامج الإسكان لزيادة ملكية المنازل للأسر إلى 70% بحلول عام 2030، بدأت الحكومة مؤخراً العمل على المرحلة الثانية من برنامج الأراضي البيضاء في مكة المكرمة وجدة والدمام. وبهدف تطوير البنية التحتية للإسكان، تركز هذه المرحلة على قطع الأراضي الواقعة داخل الأحياء والتي تتجاوز مساحتها 10000 متر مربع، بهدف تشجيع ملاك الأراضي على تطوير العقارات من أجل زيادة المعروض السكني في السوق.

ومن المقرر تسليم ما يقرب من 16000 وحدة في العاصمة (ما يعادل 1,1% من المخزون الحالي)، خلال النصف الثاني من هذا العام، كما يتوقع الانتهاء من 10000 وحدة (2,7%) في حاضرة الدمام، و 9000 (1,1%) في جدة و 5000 (1,2%) في مدينة مكة المكرمة. وتجدر الإشارة إلى أنه، باستثناء حاضرة الدمام، سيكون المعروض القادم من الوحدات السكنية في النصف الثاني من عام 2022 أقل في كل الرياض وجدة ومدينة مكة المكرمة مقارنة بالفترة المماثلة من عام 2021.

وفي الرياض، اتجهت المعاملات السكنية إلى الانخفاض في الأشهر الأخيرة. وانعكس ضعف الطلب على أداء الأسعار في فئتي الشقق والفلل، والذي انخفض في المتوسط بنسبة 2% على أساس سنوي في الربع الثاني من عام 2022. لكن الإيجارات آخذة في الإرتفاع، بدعم من سوق العمل المزدهر.

وفي جدة، كان النمو الناتج في الطلب على المساكن وإعادة التطوير المستمر للمدينة وراء ارتفاع الأسعار بنسبة 3% والإيجارات بنسبة 7% على التوالي في الربع الثاني على أساس سنوي.

وفي حاضرة الدمام، سجل متوسط الإيجارات ارتفاعاً سنوياً بنسبة 2% ولكن متوسط أسعار البيع انخفض بنسبة 1%. وفي الوقت نفسه، انخفضت أسعار الإيجارات بنسبة 4% وأسعار البيع بنسبة 1% في مكة المكرمة في الربع الثاني على أساس سنوي.

ولا يزال الطلب الأساسي على العقارات السكنية في الرياض قوياً، ومن المتوقع أن يستمر في هذا الإتجاه على المدى الطويل حيث تمضي الحكومة قدماً في تحقيق هدفها الطموح لجعل المدينة واحدة من أكبر 10 مدن في العالم بحلول عام 2030 (من خلال زيادة عدد سكانها إلى حوالي 15 مليون). وفي الآونة الأخيرة، شهدت المواقع القريبة من المناطق التجارية نمواً قوياً في الطلب حيث تواصل الرياض جذب المواهب العالمية.

علاوة على ذلك، فإن توافر الأراضي في المناطق التي تشهد معدلات بناء أقل، يدفع المطورين إلى تحويل تركيزهم إلى تلك المناطق من أجل تقديم مشاريع ذات جودة أفضل. كما تمت ملاحظة أن هناك طلباً متزايداً على الوحدات الأصغر ذات الأسعار المعقولة؛ يمكن أن يُعزى التفضيل المتزايد تدريجياً للشقق على الفلل في المقام الأول إلى مزيج من تزايد عدد السكان الوافدين في المملكة العربية السعودية، وتقلص حجم الأسرة، والتغيير العام في المواقف تجاه السكن في هذا النوع من الوحدات السكنية.