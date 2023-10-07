تعقد المملكة جلسة حوارية رفيعة المستوى؛ لمناقشة الحد من تدهور الأراضي وجهودها في هذا المجال، وذلك على هامش “أسبوع المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، الذي تستضيفه المملكة هذا العام تحت عنوان “التقييم العالمي”.





وتنظم وزارة البيئة والمياه والزراعة الجلسة الحوارية رفيعة المستوى، في يوم 10 أكتوبر الجاري في بوليفارد رياض سيتي بالعاصمة الرياض، وسيشارك فيها نخبة من المتحدثين السعوديين والدوليين المتخصصين في مجالات تنمية الغطاء النباتي وإعادة تأهيل الأراضي المتدهورة.







وتناقش الجلسة عدة محاور أبرزها: أهمية العمل الدولي للحد من تدهور الأراضي وإعادة تأهيلها، والآثار الناتجة من تدهور الأراضي على التغير المناخي، والتنوع الأحيائي، والأمن الغذائي، وجهود المملكة في إعادة تأهيل الأراضي، والحد من تدهورها.





ويشهد المحفل مشاركة صُنّاع السياسات والمتخصصين في المجالات ذات العلاقة، ومؤسسات الأعمال، والشباب، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ودول العالم.





ويستعرض برنامج أسبوع المناخ ما تم إحرازه إقليميًا من تقدم في تنفيذ اتفاق باريس المتعلق بالتغير المناخي، ضمن عملية التقييم العالمي الذي سيشهده المؤتمر الثامن والعشرون للأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتغير المناخي “كوب 28”.







ويهدف البرنامج إلى التنوع في المشاركات من خلال الاجتماعات الوزارية رفيعة المستوى، والحوارات على مستوى الرؤساء التنفيذيين، والكثير من الفعاليات الجانبية الفنية المصاحبة وورش العمل، بالإضافة إلى توفير فرص التواصل والتفاعل الفعال وبناء الشراكات، كما يضم معرضاً تنظمه المملكة لاستعراض جهودها ومبادراتها بصفتها الدولة المستضيفة.







وتستضيف المملكة في العام المقبل عدة مناسبات دولية مهمة في مجال البيئة، منها اليوم العالمي للبيئة، والذي سيركز على موضوع إصلاح الأراضي والحد من تأثيرات الجفاف، بالإضافة إلى استضافة الدورة 16 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية مكافحة التصحر “كوب 16″، والدورة الثالثة للمنتدى العربي للبيئة، واجتماع الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة.





تعد السعودية من أكثر دول العالم نشاطاً في قضية التغير المناخي، مما يجعلها عملاقاً أخضر جديداً ذا دور مؤثر وواضح في مواجهة هذه المعركة العالمية، حيث أطلقت عدداً من المبادرات المتنوعة والخطط والبرامج نحو تحقيق طموح الحياد الصفري بحلول 2060.