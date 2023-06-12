الرواتب في الإمارات مرشحة للارتفاع 5% في 2023

تشير توقعات خبراء التوظيف إلى ارتفاع الرواتب في دولة الإمارات بنسبة تتراوح بين 2 و 5% خلال عام 2023، مما يتيح للسكان استثمار أموالهم في الأصول طويلة الأمد مثل العقارات في الأسواق الخارجية.

وكشفت “سيليكت بروبرتي“، المجموعة المتخصصة في تطوير العقارات في المملكة المتحدة والشريك الاستثماري المميز بخبرة تتجاوز 18 عاماً في دبي، عن تعزيز حضورها طويل الأمد في منطقة الخليج العربي بصفتها المجموعة الأكثر ثقة لتطوير العقارات في المملكة المتحدة. وتقدم المجموعة الحائزة على جوائز مجموعة واسعة من الاستثمارات العقارية الاستثنائية في المملكة المتحدة للعملاء العالميين.

وتلبي مجموعة سيليكت بروبرتي الحاجات المتنامية لسكان دبي من خلال مهمتها المتمثلة في تطوير أهم الاستثمارات العقارية في المملكة المتحدة وفق حاجات العملاء والسوق. وتعزز الخدمات الشاملة التي تقدمها المجموعة من جهودها لمساعدة سكان دولة الإمارات ومواطنيها على إنشاء محافظهم الاستثمارية وتنويعها، وذلك في ضوء التوسع السريع الذي يشهده مجتمع دبي.

وقال آدم برايس، الرئيس التنفيذي لمجموعة سيليكت بروبرتي: “تتميز دولة الإمارات والمملكة المتحدة بعلاقات تعاون تاريخية وعميقة تسهم في دعم الازدهار في كلتا الدولتين. وتواصل دبي لعب دور محوري في تحفيز نمو العلاقات الاقتصادية بين المملكة المتحدة ودولة الإمارات، حيث تستفيد الإمارة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي لتعزز مكانتها الرائدة كمركز تجاري ومالي عالمي. كما تمثل المملكة المتحدة إحدى أكبر الشركاء التجاريين لدبي ووجهة رئيسية للاستثمارات الأجنبية في الإمارة“.

وسجلت دبي زيادة في عدد السكان بنسبة تتجاوز 2% في عام 2022، ليبلغ عدد سكانها أكثر من 3.55 مليون نسمة.

وتسعى المجموعة إلى استقطاب المستثمرين الخارجيين من خلال تقديم تجربة استثمارية متكاملة تشمل التشاور وإدارة البناء واستراتيجية الانسحاب. كما يدير فريق الخبراء في المجموعة جميع الجوانب المتعلقة باستثمارات العملاء، مما يوفر تجربة استثمارية سلسة ويمنح الراحة للعملاء في دول الخليج العربي.

وأقامت المجموعة فعالية تعارف مع شركائها في مطعم 99 سوشي في وسط دبي خلال الشهر الماضي، بهدف تأسيس المزيد من العلاقات طويلة الأمد وتعريف الشركاء بسبب التوجه المتزايد للعملاء المقيمين في دبي نحو الاستثمار العقاري في المملكة المتحدة. ويوفر سوق العقارات المزدهر حالياً في دبي فرصاً أكبر للشراء والاستثمار في دول أخرى. كما تشهد دول الخليج العربي، وخاصة المملكة العربية السعودية، حالة الازدهار ذاتها، وتعتزم سيليكت بروبرتي استضافة فعالية مشابهة في المملكة خلال شهر أغسطس انطلاقاً من التزامها الراسخ تجاه منطقة الشرق الأوسط.

وأضاف آدم برايس: “يسعى عملاؤنا المقيمون في دبي إلى تنويع محافظهم وزيادة استثماراتهم في المملكة المتحدة بفضل الاستقرار وتوفر الإيرادات العالية في مدن رئيسية مثل مانشستر وبرمنجهام، بالإضافة إلى أدائنا الموثوق الذي يوفر دعماً كبيراً للعملاء في جميع عملياتهم الاستثمارية. وبفضل مكانتنا الراسخة منذ عام 2006، يدرك عملاؤنا في دولة الإمارات حجم الثقة التي يمكن أن يمنحونا إياها في مجال تطوير وبيع وإدارة الاستثمارات في القطاع العقاري بالمملكة المتحدة والذي يوفر أكبر قدر من الإيرادات في مجال الاستثمارات العالمية. وشهدنا إقبالاً كبيراً من المستثمرين في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، حيث قام العملاء في هذه المنطقة بأكثر من 45% من عمليات الشراء لعقاراتنا في ون بورت ستريت في مانشستر، كما نشهد توسع هذا التوجه ليشمل مزيداً من علامات العقارات السكنية الخاصة بنا”.

وتهدف خطة دبي الحضرية 2040 إلى مضاعفة سكان الإمارات العربية المتحدة خلال السنوات العشرين القادمة، مما شجع سيليكت بروبرتي على توفير مزيد من الفرص في سوق العقارات السكنية في المملكة المتحدة بما يتماشى مع تنامي قاعدة المستثمرين في دبي. ويواصل شريك القطاع العقاري تقديم التسهيلات لعقد أهم الصفقات واستثمار أبرز العقارات السكنية في أشهر المدن الإنجليزية مثل برمنجهام ومانشستر، كما توفر مجموعة أفينيتي ليفينج وبريستيج وغيرها من العلامات الشهيرة أفخر الخيارات في القطاع.