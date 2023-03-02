“بول بارك”المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا “مايلستون سيستمز”.

مع استمرار أسواق الأمن والسلامة العالمية في العمل نحو تحقيق الابتكار التقني المستمر، من المنتظر أن تُقدم شركات التقنية المختصة بمجالات الأمن في المنطقة أفضل الحلول الممكنة لمجابهة التحديات الصاعدة الخاصة بالبيانات. في ظل التغيّرات السريعة بالقطاع، تتنافس الشركات تنافسًا متزايدًا للحفاظ على موقعها في الطليعة لمساعدة قطاعات الأعمال والمجتمع على تهيئة بيئة أكثر أمانًا وفعالية بفضل استخدام أحدث التقنيات. ومع التقدم التقني المستمر، لا شك أن تقنية الفيديو القائمة على البيانات ستضطلع بدور بارز في إعادة صياغة شكل قطاع الرعاية الصحية. تمتاز تقنية الفيديو القائمة على البيانات بالقدرة على التحديد الدقيق لوقت احتياج المريض إلى عناية فورية. يمكن لتقنية الفيديو القائمة على البيانات إرسال تنبيهات للأطقم العاملة بالمستشفى وفقًا لمتطلبات المريض، مما يوفر عناية طبية فورية دون الحاجة إلى المراقبة اليدوية المستمرة، وبالتالي توفير بيئة رعاية أفضل للمستشفى ومرافق رعاية مناسبة للمرضى.

كيف يمكن للمستشفيات الاستفادة من تقنيات الفيديو القائمة على البيانات

مراقبة المريض عن بُعد – يمكن لتقنية الفيديو القائمة على البيانات مراقبة المرضى من منازلهم أو في بيئات أخرى خارج المستشفيات، مما يسمح للعاملين بقطاع الرعاية الطبية على جمع المزيد من التحديثات آنيًا، فيما يخص عملية التعافي من المرض. العمليات الجراحية – يمكن لتقنية الفيديو القائمة على البيانات المساعدة في تسجيل العمليات الجراحية وتحليلها (بعد الحصول على موافقة المريض)، مما يوفّر بيانات قيمة لأغراض متعددة مثل التدريب والبحث العلمي.

3.التصوير الطبي – يمكن لتقنية الفيديو القائمة على البيانات المساعدة في تحسين جودة التصوير الطبي (مثل: استخدام الموجات فوق الصوتية) من خلال توفير البيانات والتحليلات آنيً

لذلك فإن تقنية الفيديو القائمة على البيانات تشق طريقها لتعيد تشكيل مشهد الرعاية الصحية على الصعيد العالمي، مما قد يساعد في إنقاذ آلاف الأرواح.

ومع كل ما سبق، فعلى الرغم من أن تقنية الفيديو القائمة على البيانات لها من الفوائد ما لا حصر له، إلا أن قطاع الرعاية الصحية عليه إعطاء الأولوية لوضع تشريعات التعامل مع بيانات المرضى وحماية الخصوصية. وعلى نفس القدر من الأهمية، يجب ضمان توعية جميع أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن هذا الابتكار شديد الأهمية، والتعرّف على الفجوات التشغيلية التي تعتزم هذه التقنية سدها. إن هذه الجهود لها أهميتها المفصلية في إقناع الجميع بهذا المفهوم الجديد الرائع، والأهم من ذلك تجنب أي أخطاء تنظيمية قد تنشأ بعد طرحه للاستخدام الموسع. لذلك يتعيّن على المتخصصين في مجال الرعاية الصحية صياغة العديد من القواعد واللوائح الصارمة، وذلك بشأن كيفية تشغيل تقنية الفيديو القائمة على البيانات وكذلك الالتزام بالمتطلبات والشواغل المتعلقة بالخصوصية. لا شك أن المستقبل سيشهد فرصًا لا حصر لها خاصة مع استمرارية التقدم التقني في تحقيق المزيد من النضوج.