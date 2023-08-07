أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، فتح باب التقديم لشغل (35) وظيفة (رجال / نساء) بالمرتبة (السادسة) في 21 مدينة.

وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والمؤهلات والشروط الموضحة لكل وظيفة، وذلك حسب التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محقق نظامي مساعد.

2- أخصائي رقابة إدارية مساعد.

3- محقق إداري مساعد.

أماكن العمل في 21 مدينة:

– الرياض.

– المدينة المنورة.

– جدة.

– الباحة.

– ينبع.

– القنفذة.

– سكاكا.

– الدمام.

– حائل.

– أبها.

– الخرج.

– الأحساء.

– حفر الباطن.

– وادي الدواسر.

– تبوك.

– بيشة.

– نجران.

– عرعر.

– الطائف.

– المجمعة.

– الدوادمي.

المرتبة:

– المرتبة (السادسة

وينتهي التقديم في تاريخ 1445/1/25هـ، لمدة سبعة أيام على الموقع الإلكتروني: https://www.nazaha.gov.sa/Jobs مع ضرورة رفع المستندات التالية: (السيرة الذاتية، صورة من المؤهل العلمي، صورة من الهوية الوطنية)، وسيتم استبعاد الطلبات غير المكتملة وغير المطابقة للشروط.