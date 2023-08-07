مويضي المطيري by مويضي المطيري

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الرقابة ومكافحة الفساد تعلن عن 35وظيفة للسعوديين

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد السعودية، فتح باب التقديم لشغل (35) وظيفة (رجال / نساء) بالمرتبة (السادسة) في 21 مدينة.

وفقاً للائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية والمؤهلات والشروط الموضحة لكل وظيفة، وذلك حسب التفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه.

الوظائف:
1- محقق نظامي مساعد.
2- أخصائي رقابة إدارية مساعد.
3- محقق إداري مساعد.

أماكن العمل في 21 مدينة:
– الرياض.
– المدينة المنورة.
– جدة.
– الباحة.
– ينبع.
– القنفذة.
– سكاكا.
– الدمام.
– حائل.
– أبها.
– الخرج.
– الأحساء.
– حفر الباطن.
– وادي الدواسر.
– تبوك.
– بيشة.
– نجران.
– عرعر.
– الطائف.
– المجمعة.
– الدوادمي.

المرتبة:
– المرتبة (السادسة

وينتهي التقديم في تاريخ 1445/1/25هـ، لمدة سبعة أيام على الموقع الإلكتروني: https://www.nazaha.gov.sa/Jobs مع ضرورة رفع المستندات التالية: (السيرة الذاتية، صورة من المؤهل العلمي، صورة من الهوية الوطنية)، وسيتم استبعاد الطلبات غير المكتملة وغير المطابقة للشروط.

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