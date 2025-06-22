فريق التحرير by فريق التحرير

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“الرقابة النووية الإماراتية تؤكد: لا تأثيرات على الدولة نتيجة التطورات في إيران

الجهات الوطنية المختصة تتابع عن كثب تطورات الوضع المرتبط بالمنشآت النووية ولا تأتيرات على الدولة

فريق التحرير by فريق التحرير

طمأنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الجمهور بأن الجهات الوطنية المختصة تتابع عن كثب تطورات الوضع المرتبط بالمنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وفقا لوكالة الأنباء الإماراتية– وام. و أكدت الهيئة أنها على اطلاع ومتابعة مستمرة للمستجدات، بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، بما في ذلك الوكالة الدولية للطاقة الذرية (IAEA)، وتستلم بشكل دوري التحديث من القنوات الرسمية. و قالت الهيئة إنه بناء على المتابعة المستمرة للموقف فإنها تؤكد على عدم وجود تأثيرات على الدولة نتيجة هذه التطورات، و تدعو الجمهور الكريم إلى استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وتجنب تداول الشائعات والأخبار غير المؤكدة.

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