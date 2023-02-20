أظهر تقرير حديث أن الرشوة في السعودية تصدرت بلاغات هيئة الرقابة ومكافحة الفساد (نزاهة) مسجلة نسبة 60.46 بالمئة و62.2 بالمئة على التوالي في العامين 2021، و2022.

وأكدت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد من خلال تقرير، بحسب صحيفة “الوطن” المحلية، وصول 48.770 بلاغًا تلتها بلاغات غير مشمولة باختصاصات الهيئة بمجموع 62.458 بلاغاً.

وتوزعت البلاغات الواردة الهاتف (980) نحو 11.228 بلاغًا، و55681 عن طريق البريد الإلكتروني، والفاكس 1946، والحضور الشخصي 13241 شخصًا، والموقع الإلكتروني 9546 بلاغًا، وبلغت عدد البرقيات التي تسلمتها الهيئة 1885برقية.

البلاغات مشمولة باختصاصات الهيئة 2021

جاءت الرشوة أولاً بـ 60.46 بالمئة، وثانياً استغلال النفوذ الوظيفي 13.58 بالمئة، وثالثاً التزوير 4.36 بالمئة، ورابعاً التبديد في المال العام 2.30 بالمئة، وخامساً التفريط بالمال العام 1.37 بالمئة، وسادساً الإثراء بالمال غير المشروع 8.91 بالمئة، وسابعاً استغلال العقود 050.0 بالمئة، وثامناً اختلاس 2.49 بالمئة، وتاسعاً غسيل الأموال 1.07 بالمئة، وعاشراً إساءة المعاملة باسم الوظيفة 0.46 بالمئة.

بلاغات 2022

حلت الرشوة 62.2 بالمئة، ثم استغلال النفوذ الوظيفي 12.6، وثالثاً التزوير 3.9 بالمئة، ورابعاً التبديد في المال العام 1.3 بالمئة، ثم التفريط بالمال العام 1.9 بالمئة، وسادساً الإثراء بالمال غير المشروع 6.4 بالمئة، وسابعاً استغلال العقود 1.7بالمئة، وثامناً الاختلاس 2.4 بالمئة، وتاسعاً غسيل أموال 1.7 بالمئة، وعاشراً إساءة المعاملة باسم الوظيفة 0.8 بالمئة.