السعودية: الرحلة مجانية إن لم يشغل عداد سيارة الأجرة

نصت اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه في المملكة العربية السعودية التي تم إقرارها، مؤخراً، على أنه في حال عدم تشغيل عداد احتساب أجرة النقل تعتبر الرحلة مجانية وذلك بالنسبة لسيارات الأجرة العامة والعائلية وأجرة المطار.

وألزمت اللائحة المرخص له بممارسة نشاط الأجرة، بحسب موقع “أخبار 24” السعودي، بمجموعة تدابير يجب عليه الالتزام بها حتى لا يتم سحب الترخيص منه، على رأسها تجهيز السيارات بالتجهيزات الفنية المعتمدة من قبل أحد مزودي خدمة التجهيزات الفنية المؤهلين.

وألزمته أيضاً بتوفير جميع أدوات السلامة وهي طفاية الحريق، مثلث السلامة العاكس، حقيبة إسعافات أولية، وإطار احتياطي، وأدوات تغيير الإطار حسب نوع السيارة، بالإضافة إلى العناية التامة بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، والعناية التامة بنظافة ومظهر السيارة داخلياً وخارجياً، وتركيب لوحة أو وضع علامة منع التدخين داخل السيارة.

وشددت اللائحة على أنه لا يجوز للسائق أو المصرح له الامتناع عن تقديم خدمة نقل الركاب أو الاستمرار بتقديمها خلال ساعات عمله أو بعد بدء الرحلة.

حالات استثنائية

حددت اللائحة حالات استثنائية يمكن للسائق الامتناع فيها عن تقديم الخدمة ومنها أن يفوق عدد الركاب عدد المقاعد المتاحة للجلوس في السيارة، والتدخين أو الأكل داخل السيارة من قبِل الركاب، وعدم ربط الركاب لحزام الأمان في جميع الأوقات خلال الرحلة، وعبث الركاب بتجهيزات وملصقات السيارة الداخلية والخارجية.

ومن تلك الحالات أيضاً عدم محافظة الركاب على نظافة السيارة، وعدم التزام الركاب بالآداب العامة وحسن التعامل مع السائق، وانتهاك خصوصية السائق أو المصرح له بأي شكل من الأشكال، وظهور علامات غير سوية على أي من الركاب مثل آثار تعاطي الممنوعات، أو سلوكيات عدوانية، وتحديد الركاب لوجهة وصول مجهولة أو غير آمنة.

وأكدت اللائحة أن السائق يمكنه الامتناع عن الرحلة في حال عدم وجود عنصر نسائي راشد -واحد على الأقل- ضمن الركاب أو جلوس أي من المرافقين الذكور أو الأطفال في المقعد الأمامي أو بقائهم داخل السيارة بمفردهم في سيارات الأجرة العائلية.

وبخصوص تراخيص تشغيل سيارات الأجرة، نصت اللائحة على أن مدته ثلاث سنوات، ولا يجوز ممارسة النشاط بعد انتهائه، أو إلغائه، أو خلال فترة إيقافه.

وشددت على إلزامية الحصول على ترخيص فرعي لكل فرع يمارس منه النشاط في المدينة محل الترخيص، مع الاكتفاء بالحد الأدنى من عدد السيارات اللازم لممارسة النشاط المسجل على الترخيص الرئيسي، ويرتبط سريان صلاحية الترخيص الفرعي بصلاحية الترخيص الرئيسي.

ونشرت جريدة أم القرى الرسمية في المملكة، اليوم الجمعة، قرار موافقة وزير النقل والخدمات اللوجستية رقم 1485 وتاريخ 20/11/1444 هـ القاضي بالموافقة على تعديل اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.

ويعيد أريبيان بزنس صورة عن القرار بحسب جريدة أم القرى في عددها الأخير (4992).