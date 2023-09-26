وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته اليوم، برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، على اتفاقية مشروع الربط السككي بين المملكة ودولة الكويت.

وكانت الحكومة الكويتية، قد أصدرت مرسوم بالموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة ودولة الكويت، بهدف تنظيم وتفعيل الربط السككي المستدام بين البلدين لتحقيق نقل سككي آمن وفعال.

وقد انتهى المجلس إلى الموافقة على اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة ودولة الكويت.

كما اطّلع المجلس على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطّلع على ما انتهى إليه كل من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، ومجلس الشؤون السياسية والأمنية، واللجنة العامة لمجلس الوزراء، وهيئة الخبراء بمجلس الوزراء في شأنها.