الربط الخليجي ينقذ كهرباء الكويت بعد توقف وحداته

انقذ الربط الخليجي كهرباء الكويت بعد توقف وحدات غازية وبخارية في «الزور الشمالية»، من خلال استيراد 543 ميغاواط من الشبكة الخليجية .

و دقت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، ناقوس خطر نقص الانتاج الكهربائي اثر توقف وحدتين في محطة الزور الشمالية غازيتين بقدرة انتاجية 470 ميغاواط، فضلا عن انخفاض وحدتين بخاريتين مرتبطين بالوحدتين الغازيتين الى 160 ميغاواط ليصبح اجمالي المفقود 720 ميغاوات.

وقالت مصادر لـصحيفة «الراي» ان الوزارة أنقذت الموقف من خلال استيراد 543 ميغاواط من الشبكة الخليجية بعد انخفاض التردد الى الحد الادنى 49.909 هرتز.

وأشارت المصادر الى عدم تأثر الشبكة الكهربائية بخروج الوحدات الغازية والبخارية بعد انقاذ الوضع عبر شبكة الربط الخليجي.

ولفتت الى انتهاء حالة الطوارئ التي اعلنتها الوزارة فور خروج الوحدات في 2:39 عصرا، وكانت وزارة الكهرباء قد أعلنت حالة الطوارئ لنصف ساعة بين فرق المتابعة للأحمال.



