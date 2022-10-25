فادي طنّوس by فادي طنّوس

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الراجحي يعتزم إصدار صكوك بالريال

فادي طنّوس by فادي طنّوس
مصرف الراجحي

يعتزم مصرف الراجحي إصدار صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقوّمة بالريال السعودي وطرحها طرحاً عاماً، وفق ما صرح عنه في بيان على موقع “تداول السعودية” الاثنين.

وقال المصرف في بيانه إنه قام بتعيين شركة الراجحي المالية كمستشار مالي ومدير الترتيب والمتعامل الوحيد، وذلك لأغراض إنشاء البرنامج وإصدار وطرح الصكوك بموجبه.

وأضاف أنه سيتم تحديد قيمة الطرح في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق في ذلك الحين.

وأشار المصرف إلى أن الإصدار يهدف إلى تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للمصرف حسب التفصيل الوارد في نشرة الإصدار الأساسية المعدة بخصوص الصكوك.

كان المصرف قد حصل على موافقة هيئة السوق المالية بتسجيل وطرح صكوك رأسمال إضافي من الشريحة الأولى مقومة بالريال السعودي.

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