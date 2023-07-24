الراجحي السعودي يوزع أرباحاً نقدية 11.5% عن النصف الأول 2023

أقر مجلس إدارة مصرف الراجحي السعودي؛ أكبر مصرف إسلامي في منطقة الخليج، توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 11.5 بالمئة من رأس المال ما يعادل 1.15 ريال للسهم بعد خصم الزكاة كأرباح عن النصف الأول للعام 2023.

وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة 4.6 مليار ريال (1.226 مليار دولار)، وسيكون تاريخ الاستحقاق 31 يوليو/تموز المقبل، والمقيدين في سجل مساهمي المصرف لدى شركة مركز الإيداع للأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق على أن يكون تاريخ التوزيع 14 أغسطس/آب المقبل.

وأوضح الراجحي في بيان له على موقع البورصة السعودية (تداول)، اليوم الاثنين، أن عدد الأسهم المستحقة للأرباح يبلغ 4 مليارات سهم، بحصة للسهم من التوزيع عند 1.15 ريال بعد خصم الزكاة، حيث بلغت نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 11.5 بالمئة.

وأظهرت البيانات المالية لمصرف الراجحي انخفاض أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 2.54 بالمئة إلى 4.15 مليار ريال، قياساً على 4.258 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي سنوي ارتفعت أرباح البنك بنسبة 0.12 بالمئة في الربع الثاني، قياساً مع 4.145 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

وقال البنك إن انخفاض صافي الدخل جاء نتيجة تراجع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.5 بالمئة ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار والدخل من رسوم الخدمات البنكية والدخل من تحويل العملات الأجنبية، وقابل ذلك ارتفاع في الدخل من العمليات الأخرى.

وبدأ مصرف الراجحي أعماله منذ أكثر من 50 عام، ووصل رأسماله إلى 40 مليار ريال في 2022 ومقره الرياض، وهو من أكبر مصارف الشرق الأوسط، ومدرج في البورصة منذ العام 1988.