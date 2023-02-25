تتلاحق الأزمات بعد الجائحة التي شهدها العالم ويكاد ينساها، ويتعرض الاقتصاد العالمي لصدمة الحرب الأوكرانية التي تتواصل مفاعليها حتى اللحظة بمخاطر اندلاع حرب نووية وهناك دول تدفع أثمانا باهظة لها فيما تحقق أطراف عديدة أرباحا هائلة.

تظهر الأرقام أن الخاسرين على الجبهة الاقتصادية في الحرب الأوكرانية لا علاقة مباشرة لهم بالحرب، سواء كانت هذه الأطراف قريبة مثل الدول الأوروبية أو بعيدة مثل بعض الدول العربية، مصر ودول أفريقية وأسيوية أخرى. ومع استمرار حرب أوكرانيا بعد عام من اندلاعها في 24 فبراير 2022 ، لم يحقق الروس نصرًا عسكريًا ولكن الغرب فشل أيضًا في تحقيق أهدافه على الجبهة الاقتصادية. فشلت العقوبات الغربية في مد ستار حديدي جديد، تم تصويره في خطة يراد منها جعل روسيا معزولة ومهزومة ومفلسة أمام الغرب الموحد المنتصر والمزدهر. لم تصمد روسيا فقط في وجه الهجوم الاقتصادي بل ارتدت العقوبات لتكبد البلدان التي فرضتها خسائر فادحة. وقلصت العقوبات الغربية على روسيا الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي، لكنها أدت أيضًا إلى ارتفاع الأسعار فضلا عن أزمة غذاء تعاني منها دول عديدة في أفريقيا وآسيا. انسحبت بعض الشركات الغربية من روسيا لكن أغلبها بقي هناك.

اقتصاد روسيا

استفادت روسيا من ارتفاع أسعار النفط والغاز رغم انخفاض حجم صادراتها. أفاد صندوق النقد الدولي (IMF) أن الاقتصاد الروسي انكمش بنسبة 2.2٪ فقط في عام 2022 ، مقارنةً بالانكماش بنسبة 8.5٪ الذي توقعه ، ويتوقع صندوق النقد أن الاقتصاد الروسي سينمو فعليًا بنسبة 0.3٪ في عام 2023.

اقتصاد أوكرانيا

تقلص الاقتصاد الأوكراني بنسبة 35٪ أو أكثر ، على الرغم من 46 مليار دولار من المساعدات الاقتصادية السخية من دافعي الضرائب الأمريكيين ، بالإضافة إلى 67 مليار دولار من المساعدات العسكرية، كما وتضررت الاقتصادات الأوروبية أيضًا.

الاقتصاد الأوروبي

بعد النمو بنسبة 3.5٪ في عام 2022 ، من المتوقع أن يشهد اقتصاد منطقة اليورو ركودا طويلا وأن ينمو بنسبة 0.7٪ فقط في عام 2023 ، بينما من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.6٪. كانت ألمانيا أكثر اعتمادًا على واردات الطاقة الروسية من الدول الأوروبية الكبيرة الأخرى ، لذلك ، بعد نمو ضئيل بنسبة 1.9 ٪ في عام 2022 ، من المتوقع أن تحقق نموًا ضئيلًا بنسبة 0.1 ٪ في عام 2023. ومن المقرر أن تدفع الصناعة الألمانية حوالي 40 ٪ أكثر مقابل الطاقة في عام 2023 مما كانت عليه في عام 2021.

الاقتصاد الأمريكي

تبقى الولايات المتحدة أقل تأثراً من أوروبا ، لكن نموها تقلص من 5.9٪ في عام 2021 إلى 2٪ في عام 2022 ، ومن المتوقع أن يستمر في الانكماش ، إلى 1.4٪ في عام 2023 و 1٪ في عام 2024. تجاوز الإنفاق العسكري الأمريكي السنوي في أوكرانيا ما أنفقته الولايات المتحدة بمعدل سنوي في الحرب في أفغانستان من 2001 إلى 2010، ولكن هناك مكاسب اقتصادية كبيرة تجنيها الولايات المتحدة الأمريكية.

الحياد والاقتصاد الهندي

بقيت الهند محايدة وحققت مكاسب كبيرة بالالتفات إلى مصالحها الاقتصادية، فمن شراء النفط من روسيا بسعر مخفض ، من المتوقع أن تحافظ على معدل نمو 2022 بأكثر من 6٪ سنويًا خلال عامي 2023 و 2024. مع بيع النفط الروسي بسعر يقل بين 20 و 30 دولارًا للبرميل عن أسعار السوق ، فإن الهند ، تشتري الآن نفطًا روسيًا يزيد بمقدار 33 ضعفًا عما كانت عليه قبل عام. بالنظر إلى أن الهند كانت تشتري 1.4 مليون برميل من النفط الروسي يوميًا الشهر الماضي.

مكاسب الصين

استفادت الصين من شراء النفط الروسي بالسعر المخفض ومن زيادة التجارة الإجمالية مع روسيا بنسبة 30٪ في عام 2022. من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الصيني بنسبة 5٪ هذا العام.

السعودية ودول الخليج

جنى منتجو النفط والغاز الآخرون أرباحًا غير متوقعة من آثار العقوبات. نما الناتج المحلي الإجمالي للمملكة العربية السعودية بنسبة 8.7٪ ، وهو الأسرع بين جميع الاقتصادات الكبيرة.

شركات النفط الغربية

كسبت شركات النفط الغربية بأرباح هائلة تجاوزت 200 مليار دولار : حققت ExxonMobil 56 مليار دولار ، وهو رقم قياسي على الإطلاق لشركة نفط ، بينما حققت شركة شل 40 مليار دولار ، وربحت شيفرون وتوتال 36 مليار دولار لكل منهما. حققت شركة بريتيش بتروليوم 28 مليار دولار “فقط” ، حيث أغلقت عملياتها في روسيا ، لكنها ما زالت تضاعف أرباحها في عام 2021. بالنسبة للغاز الطبيعي ، فإن موردي الغاز الطبيعي المسال (الغاز الطبيعي المسال) في الولايات المتحدة مثل تشينير وشركات مثل توتال التي توزع الغاز في أوروبا يستبدلون إمدادات أوروبا من الغاز الطبيعي الروسي بالغاز الصخري من الولايات المتحدة ، بما يقارب أربعة أضعاف الأسعار التي يدفعها العملاء الأمريكيون. ، ومع التأثيرات المناخية الرهيبة للتكسير.

الولايات المتحدة والنرويج

تتهم الولايات المتحدة والنرويج بأكثر عملية عدائية في الحرب الأوكرانية وهي تخريب خطوط أنابيب نورد ستريم التي كانت تجلب الغاز الروسي إلى ألمانيا، وبحسب تحقيق صحفي زعم فيه الكاتب الصحافي الشهير سيمور هيرش أن خطوط الأنابيب نسفتها الولايات المتحدة بمساعدة النرويج ، وهما البلدان اللذان حلا مكان روسيا كأكبر موردي الغاز الطبيعي في أوروبا. إلى جانب ارتفاع سعر الغاز الصخري في الولايات المتحدة.

شركات الأسلحة

تهيمن شركات الأسلحة الأمريكية على شركات تصنيع السلاح التي تحقق أكبر مكاسب من الحرب الولايات المتحدة، وتلقب بـ “الخمسة الكبار” عالميًا: لوكهيد مارتن وبوينج ونورثروب جرومان ورايثيون وجنرال دايناميكس. معظم الأسلحة التي تم إرسالها حتى الآن إلى أوكرانيا جاءت من المخزونات الموجودة في الولايات المتحدة ودول الناتو. تم تفويض بناء مخزونات جديدة أكبر من خلال الكونجرس في ديسمبر ، لكن العقود الناتجة لم تظهر بعد في أرقام مبيعات شركات الأسلحة أو بيانات الأرباح.

وقفزت أسهم الشركات كما يلي:

شركة لوكهيد مارتن بزيادة 37٪ ؛

نورثروب غرومان ، زيادة بنسبة 41 في المائة ؛

ريثيون بنسبة 17٪ ؛ و

جنرال ديناميكس بزيادة 19٪.

دول عربية

الخاسرون الكبار الآخرون في هذه الحرب هم الأشخاص في جنوب الكرة الأرضية الذين يعتمدون على استيراد المواد الغذائية والأسمدة من روسيا وأوكرانيا لإطعام عائلاتهم. تعد مصر وتركيا أكبر مستوردي القمح الروسي والأوكراني ، في حين أن اثنتي عشرة دولة أخرى شديدة التأثر تعتمد بشكل شبه كامل على روسيا وأوكرانيا لتزويدها بالقمح ، من بنغلاديش وباكستان ولاوس إلى بنين ورواندا والصومال. استوردت خمسة عشر دولة أفريقية أكثر من نصف إمداداتها من القمح من روسيا وأوكرانيا في عام 2020.