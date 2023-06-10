نشر المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية، صباح اليوم السبت، صورة تظهر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وهو يقود دراجة هوائية في أحد شوارع العاصمة القاهرة.

وقال المتحدث الرسمي عبر منشور في فيسبوك “الرئيس أثناء توجهه للأكاديمية العسكرية المصرية فجر اليوم بعد عودته من الجولة الأفريقية بقليل”.

ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي الأكاديمية العسكرية المصرية في مقر القيادة الاستراتيجية في العاصمة الإدارية الجديدة.

وكان الرئيس السيسي عاد، أمس الجمعة، إلى مصر بعد جولة خارجية في جنوب القارة الإفريقية شملت أنجولا وزامبيا وموزمبيق، في زيارات هي الأولى من نوعها لرئيس مصري، وتأتي استمرارًا وتأكيداً للأولوية التي توليها مصر لتعزيز التعاون مع الأشقاء في القارة الأفريقية، بحسب بيان للرئاسة المصرية اطلع عليه أريبيان بزنس.

الرئيس عبد الفتاح السيسي يعود إلى أرض الوطن بعد جولة خارجية في جنوب القارة الأفريقية



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#الجمهورية_الجديدة

#موقع_الرئاسة — رئاسة جمهورية مصر العربية (@EGPresidency_AR) June 9, 2023

ويظهر الرئيس المصري بين حين وآخر وهو يقود دراجة هوائية في أحياء مدن مصرية.