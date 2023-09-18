محمد علي by محمد علي

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الرئيس المصري يستقبل رائد الفضاء سلطان النيادي في المطار.. ما السبب؟

محمد علي by محمد علي
الرئيس المصري وسلطان النيادي
الرئيس المصري وسلطان النيادي

كان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ضمن مستقبلي رائد الفضاء الإماراتي سلطان النيادي، في مطار أبوظبي، بعد أطول مهمة عربية في محطة الفضاء الدولية استغرقت 6 شهور.

وقالت وكالة أنباء الإمارات “وام” إن الرئيس المصري وصل في وقت سابق اليوم الإثنين إلى الإمارات، حيث كان الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات في مقدمة مستقبليه في مطار أبوظبي.

الرئيس المصري وسلطان النيادي
الرئيس المصري وسلطان النيادي

وأشارت الوكالة إلى إن رئيس الإمارات رافق الرئيس المصري للسلام على رواد الفضاء الإماراتيين على أرض المطار، والذي أقيم فيه حفل استقبال رسمي وشعبي بمناسبة عودة رائد الفضاء سلطان النيادي.

وهنأ الرئيس السيسي فريق العمل بالإنجاز الذي حققه سلطان النيادي مؤكداً أن هذا الإنجاز مصدر فخر لكل عربي متمنياً لدولة الإمارات مزيداً من التقدم في مختلف المجالات.

وبحث الرئيسان مسارات التعاون خاصة في المجالات الحيوية التنموية والاقتصادية والاستثمارية والفرص الواعدة لتوسيع آفاقها بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين وشعبيهما.

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