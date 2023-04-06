وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الأربعاء في زيارة دولة للصين تستغرق ثلاثة أيام واللافت كان الاستقبال الفاتر له في المطار بلا أي مسؤول صيني للترحيب به بعد أن زعم أنه قادم للقاء الجالية الفرنسية وإجراء محادثات مع الرئيس الصيني لاحقا.

"Emmanuel Macron arrived in China for a three-day visit. No welcome. The Chinese President was absent. Not a single official to welcome him. Macron could shake hands only with the the guy who opened the door of the airplane. What a humiliation"… ??#China #Macron pic.twitter.com/CxReXQYVvh — vanessa beeley (@VanessaBeeley) April 6, 2023

يأتي ذلك في أجواء عدائية ضد الصين من دول الناتو بسبب الحرب الأوكرانية موضوع الزيارة. ومن المتوقع أن يجتمع ماكرون أولا مع الجالية الفرنسية في الصين لمناقشة العلاقات الثقافية مع الصين. ومن المقرر أن يجري ماكرون محادثات مع الرئيس الصيني وزعيم الحزب شي جين بينج اليوم الخميس، وكذلك سيجري محادثات ثلاثية مع “بينج” ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين. خلال وجودها في الصين أيضا بعد أن ألقت قبل أيام خطابا عدائيا ضد الصين وأطلقت تصريحات شديد اللهجة ضدها كما انتقدت الرئيس شي لحفاظه على صداقته مع بوتين. وتطمح أورسولا لتولي منصب الأمين العام لحلف الناتو وتتخذ مواقف متشددة ضد الصين وروسيا في ذلك الإطار.

ويعقد ماكرون لقاء منفردا بعد الظهر مع نظيره الصيني قبل أن تنضم إليهما رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في إطار اجتماع ثلاثي حيث ينويان إيصال صوت أوروبا بشأن النزاع في أوكرانيا المتواصل منذ أكثر من سنة.

في الأسابيع الأخيرة، زادت الضغوط الدولية على الصين لحملها على الانخراط في مساعي الناتو في إطار النزاع الأوكراني.

وندّدت رئيسة المفوّضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين الثلاثاء في دافوس بـ”المحاولات الشرسة” لجذب القدرات الصناعية من أوروبا، خصوصا في مجال التكنولوجيا المرتبطة بالطاقة النظيفة “إلى الصين وأماكن أخرى” عبر دعم الأسواق.

وهاجمت فون دير لايين بكين بشكل خاص لكنها ذكّرت أيضا بـ”المخاوف” التي أثيرت في أوروبا بسبب خطة الاستثمار الرئيسية للمناخ التي قدّمها الرئيس الأميركي جو بايدن (قانون خفض التضخم) والتي تُقدَّم بموجبها مبالغ كبيرة كمساعدات للشركات في قطاع السيارات الكهربائية أو قطاع الطاقة المتجددة التي تتّخذ في الولايات المتحدة مقرا.

وأوضحت “عندما تكون التجارة غير عادلة، يجب أن تكون ردود فعلنا أكثر صرامة” محذرة “لن نتردد في فتح تحقيقات إذا اعتقدنا أن أسواقنا (…) تتلقى هذا الدعم”.