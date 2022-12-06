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الرئيس الصيني يصل السعودية الأربعاء للمشاركة في 3 قمم

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيبدأ غدا زيارة رسمية للمملكة تستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري.  
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قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيبدأ غدا زيارة رسمية للمملكة تستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري.  

وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيشارك خلالها في قمة سعودية-صينية.

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إلى جانب القمة السعودية الصينية سيشارك الرئيس الصيني في “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، و“قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية.

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ومن المقرر أن يتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.

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