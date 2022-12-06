الرئيس الصيني يصل السعودية الأربعاء للمشاركة في 3 قمم

قالت وكالة الأنباء السعودية اليوم الثلاثاء إن الرئيس الصيني شي جين بينغ سيبدأ غدا زيارة رسمية للمملكة تستمر حتى التاسع من ديسمبر الجاري.

وأضافت الوكالة على موقعها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الزيارة تأتي بناء على دعوة من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وسيشارك خلالها في قمة سعودية-صينية.

بدعوةٍ كريمة من #خادم_الحرمين_الشريفين.. يقوم فخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية بزيارةٍ رسمية إلى المملكة خلال الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر 2022م، يُعقد خلالها قمة (سعودية – صينية) برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين، وفخامة رئيس جمهورية الصين الشعبية، ومشاركة سمو #ولي_العهد.#واس pic.twitter.com/X9rDHs5uXt — واس الأخبار الملكية (@spagov) December 6, 2022

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نشاطات أخرى

إلى جانب القمة السعودية الصينية سيشارك الرئيس الصيني في “قمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية”، و“قمة الرياض العربية الصينية للتعاون والتنمية”، وذلك بمشاركة قادة الدول الخليجية والعربية.

ومن المقرر أن يتم خلال القمتين مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة في المجالات كافة، وبحث آفاق التعاون الاقتصادي والتنموي.