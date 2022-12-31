الرئيس الجزائري: قطع العلاقات مع المغرب كان “بديلا للحرب”، وعلى فرنسا تنظيف نفاياتها النووية في الجزائر

قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إن قرار قطع العلاقات مع الجارة المغرب كان “بديلا لنشوب حرب بين الدولتين”. جاء ذلك في مقابلة للرئيس الجزائري مع صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.

تراكمات

وأفاد تبون أن قطع العلاقات مع المملكة المغربية صيف العام 2021:

كان نتيجة تراكمات منذ العام 1963

قطع العلاقات مع المغرب كان بديلاً للحرب معه

والوساطة غير ممكنة بيننا

المنتخب المغربي

وذكر تبون، أنه صفق “للمنتخب المغربي لتشريفه كرة القدم المغاربية والعربية في المونديال (قطر 2022)، لأن الشعب المغربي أيضاً صفق لنا لإحرازنا التاج الإفريقي” في مصر عام 2019.

ملك الأردن

وخلال الايام الأخيرة، أشيع في وسائل إعلام دولية أن:

ملك الأردن عبد الله الثاني قام خلال زيارته إلى الجزائر مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري بوساطة بين الجزائر والرباط

قام خلال زيارته إلى الجزائر مطلع ديسمبر/ كانون أول الجاري بوساطة بين الجزائر والرباط تشمل إعادة تشغيل أنبوب الغاز الذي يصل إسبانيا مرورا بالأراضي المغربية

قطع العلاقات

وقطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب منذ أغسطس/ آب 2021، بسبب ما قالت إنها “أعمال عدائية” من الرباط ضدها، وهو ما نفته الأخيرة.

العلاقات مع فرنسا

وحول إمكانية عودة الهدوء للعلاقات الجزائرية الفرنسية، قال تبون:

على فرنسا أن تتحرر من عقدة المُستعمِر والجزائر من عقدة المُستَعمَر

وشدد على أنه بعد 60 سنة من استقلال بلاده من الاستعمار الفرنسي (1830 /1962) “يجب المرور إلى مرحلة أخرى، فإذا كانت الذاكرة تشكل جزء من جيناتنا المشتركة فإننا نتشارك عدة مصالح أساسية رغم اختلاف الرؤى حولها

وأعلن الرئيس الجزائري، عن زيارة مرتقبة له إلى فرنسا خلال العام 2023، والتي تعد الأولى له منذ توليه الحكم نهاية العام 2019.

كما دعا الرئيس الجزائري الجانب الفرنسي “إلى تنظيف نفاياتها النووية بمواقع التجارب بتامنراست ورقان (جنوب الجزائر)، والتكفل بضحايا هذه التجارب في عين المكان”، في إشارة إلى التجارب النووية في الصحراء الجزائرية بين 1960 و1966

ملف التأشيرات

وحول ملف التأشيرات الذي سبب أزمة بين البلدين قال تبون، إن “عودة معدل منح التأشيرات الفرنسية للجزائريين إلى سابق عهده يدخل في إطار منطق الأشياء”. وأضاف: “اتفاقيات إيفيان (بين الجزائر وفرنسا عام 1962) تمنح الخصوصية للجزائريين في هذا الشأن من بين الدول المغاربية، لذلك من الأنسب أن يُحترم ذلك”.