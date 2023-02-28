الرئيس الجزائري تبون يمنح أسقفاً فرنسياً الجنسية الجزائرية

أعلن التلفزيون الحكومي في الجزائر، أن الرئيس عبد المجيد تبون منح الجنسية لرئيس أساقفة الجزائر المطران الفرنسي جان بول فيسكو الذي يشغل المنصب منذ أكثر من سنة.

وبدأ فيسكو (60 عاما) عمله في البلاد منذ 2002 في تلمسان وبني عباس، إلى أن اعتلى نيابة أبرشية وهران أكبر مدينة في غرب البلاد قبل أن يصبح أسقفا لها في 2013. ويحمل فيسكو شهادة في القانون وأخرى في التجارة وسبق له العمل محاميا في مسقط رأسه ليون بفرنسا.

وذكر التلفزيون أن الرئيس تبون وقع مرسوما رئاسيا يمنح بموجبه الجنسية للمطران جان بول فيسكو، الذي عينه البابا فرنسيس رئيسا لأساقفة الجزائر في 27 كانون الأول/ديسمبر 2021، وتم تنصيبه في 12 شباط/ فبراير 2022 خلفا للمطران بول ديسفارج.

وتضم الكنيسة الكاثوليكية في الدولة الشمال أفريقية دول4 أبرشيات، هي أبرشية العاصمة وأبرشية وهران وأبرشية قسنطينة وعنابة (شرقا) وأبرشية غرداية والأغواط (جنوب وسط).