الرئيس التنفيذي لـ”أرامكو”: أساسيات سوق النفط ستظل قوية العام الحالي

قال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، إنه يتوقع أن تظل أساسيات سوق النفط العالمية قوية لبقية العام الحالي، بدعم من قوة الطلب من بلدان نامية خاصة الصين والهند.





وفيما يتعلق بإستراتيجية أرامكو السعودية في آسيا، قال الناصر: “نعمل على مضاعفة جهودنا لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة في آسيا، والذي يشمل موادًا كيميائية، وموادًا متطورة، وزيوت التشحيم، والطاقة الجديدة بكربون أكثر انخفاضًا والمدعومة بتقنيات متقدمة، ومضاعفة هذه الاحتياجات باعتبارها “المصدر الشامل” لآسيا والذي يهدف أيضًا إلى تحقيق التوازن بين أمن الطاقة والقدرة على إتاحتها بتكاليف معقولة، مع الحرص الكبير على الاستدامة البيئية”.



وأضاف خلال مؤتمر آسيا للطاقة هذا اليوم، بحسب رويترز: على الرغم من مخاطر الركود في العديد من بلدان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فإن اقتصادات الدول النامية، لا سيما الصين والهند، تؤدي إلى نمو قوي للطلب على النفط بأكثر من مليوني برميل يوميا هذا العام.



وأشار إلى أنه على الرغم من أن الصين تواجه عراقيل اقتصادية فإن قطاعي النقل والبتروكيماويات ما زالا يبديان مؤشرات على نمو الطلب.



وقال إن نمو الطاقة المتجددة لم يواكب النمو في استهلاك الطاقة العالمي، وإن استكمال تحول الطاقة العالمي خلال ربع قرن فحسب أمر خيالي.









