الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر: فرص استثنائية في العاصمة المقدسة

الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر مكة: خدمات وفرص استثنائية للزوار والمستثمرين في العاصمة المقدسة

المرحلة الثانية من المشروع تكتمل عام 2024 مؤخرا أعلنت شركة ذاخر للتطوير، المطور الرئيسي والقائم بتطوير المخطط العام والبنية التحتية لمشروع “ذاخر مكة”، عن أبرز مستجدات المشروع والفرص التي يقدمها للزوار والمستثمرين، وهو مشروع يضم وحدات سكنية فندقية وفنادق عالمية بمشاركة عدد من المطورين والمستثمرين.

كما يدعم المشروع رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030.

وفيما يلي هذا الحوار مع المهندس عبد العزيز بن صالح العبودي، الرئيس التنفيذي لشركة ذاخر:

ما رأيك بأسعار العقارات حاليا من فلل وشقق؟

من خلال تجربتنا عبر مشروع ذاخر مكة، يمكن التعليق على سوق العقارات بشكل عام في العاصمة المقدسة، وهنا أقول إن سوق العقارات يشهد تحسنا كما تظهر الأرقام التي سجلها قطاع الضيافة والفنادق في مكة المكرمة، حيث قال التقرير الأخير لشركة جيه إل إل، المتخصصة في إدارة العقارات والاستثمارات، إن قطاع الضيافة والفنادق بمكة المكرمة سجّل أداء قويا خلال الأشهر الخمسة الأولى من هذا العام بزيادة في معدل الإشغال تبلغ حوالي ثلاثة أضعاف (من 21% في الأشهر الخمسة الأولى في 2021 إلى 60% في الفترة نفسها من 2022).

ما هي خطط الشركة القادمة؟

ينصب اهتمامنا حاليا على إتمام المرحلة الثانية من المشروع، وإنجاز المشاريع التي نعمل عليها في المواعيد المقررة مسبقا، وهنا يجب التأكيد على أن مشروع ذاخر مكة يدعم رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة التي تهدف إلى استضافة 30 مليون معتمر وستة ملايين حاج بحلول 2030، ولذلك نؤكد التزامنا بالإنجاز وخلال الوقت المطلوب.

ماذا يقدم مشروع ذاخر من خدمات جديدة للزوار في مكة المكرمة؟

يتميز المشروع بقربه من الحرم المكي حيث يبعد عنه مسافة نحو كيلومتر واحد، وبضعة كيلومترات من المشاعر المقدسة مزدلفة ومنى وعرفات، وهذا يضمن تجربة مريحة وسهلة لكافة الزوار، من مستثمرين أو قاصدي المدينة بشكل عام. وإضافة إلى استمتاع الزائر بتجربة القرب من الحرم المكي والابتعاد عن الازدحام، يقدم المشروع، الذي يتألف من الفنادق والوحدات السكنية الفندقية، مناطق خاصة للتسوق والمطاعم والمقاهي حيث ويحتوي مركز التسوق على 124 محل لعلامات تجارية عالمية، كما يقدم مجموعة متنوعة من الخيارات للمتسوقين، ومراكز الترفيه للأطفال.

ما الذي يجعل ذاخر مكة فريدًا من نوعه في السوق مقارنة بالشركات العقارية الأخرى؟

ذاخر مكة يعتبر من أكبر المشاريع العقارية في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ مساحة المشروع الإجمالية 320 ألف متر مربع. مرافق المشروع المختلفة تجعله من أكثر المشاريع العقارية شمولاً في مكة المكرمة. كما يهدف المشروع إلى المساهمة في رفع مستوى خدمات الإيواء في مكة المكرمة وخلق وظائف لسكانها في مجال الضيافة حيث سيوفر مشروع “ذاخر مكة” 15 ألف فرصة عمل مباشرة و18 ألف فرصة عمل غير مباشرة. تشهد العاصمة المقدسة العديد من المشاريع العقارية الضخمة.

كيف ترى المنافسة في هذا المجال؟

المنافسة في أي مجال أمر صحي ويساعد في تحسين جودة الخدمة المقدمة فكيف الحال إذا كان التنافس على خدمة ضيوف الرحمن وزوار أطهر بقاع الأرض، وفي ظل برامج ومبادرات رؤية المملكة 2030 أعتقد بأن التنافس بين الشركات العملاقة العاملة في المشاريع الجاري تنفيذها سوف يصل بمستوى الخدمات المقدمة إلى أعلى المعايير العالمية في خدمات الضيافة بكافة فئاتها والمرافق المختلفة المساندة.

كيف تقيمون المشروع حتى اليوم؟

هناك عوامل عديدة نأخذها بعين الاعتبار في عملية التقييم، منها مثلا سرعة الإنجاز والتنفيذ رغم التحديات التي واجهتنا والمتمثلة بجائحة كوفيد 19 حيث تم إنجاز معظم المرحلة الأولى ومن المتوقع أن تكتمل المرحلة الثانية عام 2024. ومن العوامل الأخرى التي تلعب دورا في عملية التقييم هي اهتمام وإقبال المستثمرين والشركات العالمية بالمشروع والذي من شأنه ألا يحصل إذا لم يكن هناك تقدم وإنجاز وعمل مستمر وناجح في المشروع، وهنا أشير إلى الفنادق العالمية التي تتواجد في المشروع كفندق راديسون، وفنادق بارك إن، وكذلك فندق نوفوتيل الأضخم في العالم من حيث عدد الغرف والفنادق الأخرى التي سيتم الإعلان عنها لاحقا بإذن الله.

كم بلغت تكلفة المشروع؟

القيمة الإجمالية للمشروع قد تتجاوز 26 مليار ريال سعودي.

ماهي خيارات النقل إلى المشروع؟

“مشروع ذاخر مكة” متصل بأهم الطرق السريعة في مكة المكرمة إضافة إلى الطريق الدائري الثالث، والتي بدورها تربطه مباشرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، مما يجعل الوصول إليه سهلا ويسيرا حيث يتمكّن الزوار القادمين عبر المطار من الوصول إلى المشروع في ساعة واحدة وبدون الوقوف على إشارات ضوئية.