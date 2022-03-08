سامر باطر by سامر باطر

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الرئيس التنفيذي لأرامكو: غزو أوكرانيا أدى لتسارع أزمة الطاقة العالمية

سامر باطر by سامر باطر

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو إن “الوضع المأساوي في أوكرانيا” يتسبب في تفاقم أزمة الطاقة العالمية، وفقا لتصريحات معدة سلفا أُلقيت في مؤتمر للطاقة اليوم الثلاثاء وفقا لما نقلته رويترز.

وفي حديثه أمام مؤتمر سيراويك للطاقة في هيوستون بأمريكا، كرر الناصر ما ذكره رؤساء تنفيذيون آخرون في شركات للطاقة من أن الأزمة تكشف الإشارات المتباينة التي يرسلها صانعو السياسات إلى صناعة النفط والغاز وسط تحول الطاقة. وقال وفقا للتصريحات، “مع تثبيط استثمارات النفط والغاز، تتلقى صناعتنا مطالب بزيادة الإنتاج”

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...