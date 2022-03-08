الرئيس التنفيذي لأرامكو: غزو أوكرانيا أدى لتسارع أزمة الطاقة العالمية

قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لأرامكو إن “الوضع المأساوي في أوكرانيا” يتسبب في تفاقم أزمة الطاقة العالمية، وفقا لتصريحات معدة سلفا أُلقيت في مؤتمر للطاقة اليوم الثلاثاء وفقا لما نقلته رويترز.

وفي حديثه أمام مؤتمر سيراويك للطاقة في هيوستون بأمريكا، كرر الناصر ما ذكره رؤساء تنفيذيون آخرون في شركات للطاقة من أن الأزمة تكشف الإشارات المتباينة التي يرسلها صانعو السياسات إلى صناعة النفط والغاز وسط تحول الطاقة. وقال وفقا للتصريحات، “مع تثبيط استثمارات النفط والغاز، تتلقى صناعتنا مطالب بزيادة الإنتاج”

Is the push to net-zero and carbon-free energy causing current supply disruptions and price rise?



CTO of Saudi Aramco and President of Shell USA Inc. share insight on the energy industry post-COP 26. pic.twitter.com/C9vYwgxCr5 — CERAWeek (@CERAWeek) March 8, 2022