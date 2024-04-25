الرئيس الامريكي يوقع قانون منع تيك توك

وقع الرئيس جو بايدن على حزمة مساعدات خارجية تتضمن مشروع قانون من شأنه منع تيك توك إذا فشلت الشركة الأم بايت دانس ومقرها الصين في سحب التطبيق في غضون عام.

أصبح مشروع قانون السحب أو الحظر الآن قانونًا، مما أدى إلى بدء العد التنازلي أمام شركة بايت دانس لاتخاذ خطواتها. وأمام الشركة تسعة أشهر للتوصل إلى اتفاق، على الرغم من أن الرئيس يمكنه تمديد ذلك ثلاثة أشهر أخرى إذا رأى تقدمًا.

وفي حين بدا وكأن التشريع سيتوقف في مجلس الشيوخ بعد إقراره كمشروع قانون مستقل في مجلس النواب، إلا أن المناورات السياسية ساعدت في وصوله إلى مكتب بايدن من خلال قيام مجلس النواب بتضمه في حزمة تشمل المساعدات الخارجية لحلفاء الولايات المتحدة، مما أجبر مجلس الشيوخ فعليًا على النظر في الإجراءات معًا. ويبدو أن فترة سحب الاستثمارات الأطول قد جذبت بعض المشرعين الذين كانوا على الحياد.

وقال المتحدث باسم تيك توك، أليكس هوريك، في بيان، إن الشركة تخطط للطعن في القانون في المحاكم، مما قد يؤدي في النهاية إلى تمديد الجدول الزمني إذا أخرت المحاكم التنفيذ في انتظار القرار. ويظل هناك أيضًا سؤال حول كيفية استجابة الصين وما إذا كانت ستسمح لـ بايت دانس ببيع تيك توك.

قال هوريك: “بينما نواصل تحدي هذا الحظر غير الدستوري، سنواصل الاستثمار والابتكار لضمان بقاء تيك توك مساحة يمكن للأمريكيين من جميع الفئات أن يأتوا إليها بأمان لمشاركة تجاربهم والعثور على الفرح والإلهام”.

يذكر أن بيانات المستخدمين الأميركيين في التطبيق مخزنة في مراكز بيانات شركة «أوراكل» وعلى الأراضي الأميركية. وانتقدت منصة تيك توك قانون الحظر، وحذّرت أنه «سيسحق حقوق حرية التعبير» لملايين الأميركيين ويغلق منصة تدرّ 24 مليار دولار سنوياً للاقتصاد الأميركي.