رئيس الإمارات يُدشن مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة 4 مليارات درهم

دشن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات مشروع توسعة ميناء خليفة بتكلفة إجمالية بلغت أربعة مليارات درهم.

وقال رئيس الدولة إن مشروع التوسعة يعد أحد المشاريع الوطنية النوعية الذي يشكل إضافة هامة إلى مرافئ الدولة، وخدماتها اللوجستية، ويعزز موقع دولة الإمارات في حركة التجارة العالمية.

دشنا اليوم مشروع توسعة ميناء خليفة.. الإمارات تواصل تعزيز حضورها في حركة التجارة العالمية من خلال إمكانياتها اللوجستية الكبيرة وخبراتها المتراكمة في قطاع النقل البحري.. الموانىء رافد مهم لاقتصادنا الوطني.. وحريصون على التطوير المستمر لقدراتنا في هذا المجال الحيوي. pic.twitter.com/IjMizoLMHM — محمد بن زايد (@MohamedBinZayed) December 13, 2022

وشمل مشروع توسعة ميناء خليفة تطوير الرصيف الجنوبي والمنطقة اللوجستية ومرافئ أبوظبي مما أسهم في:

توسيع مساحة الميناء من 243 هكتارًا إلى 709 هكتارات.

زيادة طول جدار رصيف الميناء من 2.3 كيلومتر إلى 11.7 كيلومتر.

أصبح الميناء بفضل هذا المشروع يضم 21 رصيفًا ويتمتع بالإمكانيات اللازمة لتقديم خدمات مخصصة إلى قطاعات استراتيجية رئيسية ما يجعله ضمن أبرز موانئ المياه العميقة في العالم وبقيمة تقدر بنحو 18.9 مليار درهم.

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فوائد توسعة ميناء خليفة

يقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي مجموعة موانئ أبوظبي لزيادة الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة لتصل إلى 15 مليون حاوية نمطية، وإلى 25 مليون طن من البضائع العامة بحلول عام 2030.

مواصفات ميناء خليفة

افتتح ميناء خليفة رسميًا في ديسمبر عام 2012 بعد تشييده على قطعة أرض أُنشئت بعمق أربعة كيلومترات داخل البحر، ليصبح اليوم مركزًا رئيسيًا لخطوط شحن حاويات يزيد عددها على 25 خطًا ويوفر قنوات ربط مباشرة مع أكثر من 70 وجهة دولية.

يصنف الميناء ضمن الموانئ الخمسة الأولى عالميًا على مؤشر أداء موانئ الحاويات العالمي “سي بي بي آي” الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة “ستاندرد آند بورز”.

الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات السوق العالمي التابعة لوكالة يحتضن ميناء خليفة ثلاث من بين أكبر أربع شركات شحن في العالم وهي شركة “كوسكو” الملاحية وشركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة ” إم إس سي ” وشركة “سي إم إيه سي جي إم“.

إنجازات مجموعة موانئ أبوظبي

بلغت مساهمة المجموعة في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات 152.8 مليار درهم أو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة.

ساهمت في توفير ما يقارب 373,500 فرصة عمل.

تواصل المجموعة استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التي تديرها مجموعة “ كيزاد “.

“. توفير حزمة واسعة من الخدمات الرقمية التي كان لها دور بارز في دعم قطاعات التجارة والنقل.

حققت سلسلة من عمليات الاستحواذ الرئيسية، مثل الاستحواذ على 70% من حصص كل من “ ترانسمار ” و” تي سي آي ” في مصر.

” و” ” في مصر. الاستحواذ على 80% من حصص شركة ” جلوبال فيدر شيبينغ ” لتكرس مجموعة موانئ أبوظبي موقعها البارز على مستوى العالم في قطاعات الشحن البحري قصير المدى والشحن الإقليمي.

” لتكرس مجموعة موانئ أبوظبي موقعها البارز على مستوى العالم في قطاعات الشحن البحري قصير المدى والشحن الإقليمي. استحوذت المجموعة على شركة ” نواتوم ” المنصة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة التي ستمكن المجموعة من بناء علامة تجارية عالمية ذات جذور راسخة في أسواق المنطقة.

” المنصة العالمية للخدمات اللوجستية المتكاملة التي ستمكن المجموعة من بناء علامة تجارية عالمية ذات جذور راسخة في أسواق المنطقة. حققت مجموعة موانئ أبوظبي نموًا كبيرًا في حجم أسطولها ليصل إلى أكثر من 175 سفينة ووحدة بحرية ووسعت شبكة خطوطها التجارية لتصل إلى معظم أنحاء العالم.

أسهمت تلك الإنجازات في تحقيق المجموعة لنتائج مالية قياسية خلال الربع الثالث من عام 2022 حيث بلغت إيراداتها مليارًا و466 مليون درهم وبلغ صافي أرباحها 334 مليون درهم.