الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أصبح مليارديرًا بفضل العملات المشفرة

أظهر تحليل جديد أن 73% من ثروة ترامب الإجمالية البالغة 15.9 مليار دولار، تأتي من العملات المشفرة، أي ما يعادل حوالي 11.6 مليار دولار. يعتمد هذا التقدير على قيمة الرمز المميز “$TRUMP” ورموز أخرى مرتبطة بمشروع عملة World Liberty Financial. ومع ذلك، تُقر المجموعة نفسها بأن تقديراتها قد تكون مبالغ فيها نظرًا لطبيعة المضاربات في العملات المشفرة. وتزعم المجموعة في تحليل نُشر يوم الخميس أن ما يقرب من 73% من ثروة ترامب – 11.6 مليار دولار من إجمالي 15.9 مليار دولار – تأتي من حيازات العملات الرقمية التي بناها بوتيرة قياسية من خلال استخدام منصبه. وأشار تقرير صحفي إلى أن رحلة الرئيس دونالد ترامب إلى اسكتلندا، حيث التقى رئيس الوزراء البريطاني وافتتح ملعب غولف جديد يحمل اسمه، أبرزت شغفه بأجواء المال التقليدي ومزجه بين الحياة الشخصية والعمل الرسمي. لكن المشاريع التجارية التقليدية، مثل ملاعب الغولف التي تُلائم نمط الحياة هذا، تُشكل أقل من نصف ثروة ترامب مقارنةً بالعملات الرقمية، وفقًا لتحليل جديد أجرته مجموعة المراقبة أكاونتابل التي تشير رئيستها بالقول:”دفع ترامب بقوانين لتسهيل زيادة صافي ثروته بمليارات الدولارات من خلال خطط تدعم للعملات الرقمية”. وتلفت كارولين سيكوني، رئيسة منظمة “المحاسبة أكاونتابل “: “بعد توقيع قانونه الذي يسلب ملايين الأمريكيين من الرعاية الصحية والأمن الغذائي، دفع الرئيس ترامب بمشاريع قوانين لتسهيل زيادة ثروته بمليارات الدولارات من خلال مخططات للعملات المشفرة”. وأضافت: “كلما زاد اعتماد ثروة الرئيس على مستثمرين مجهولين حول العالم ذوي أجندات خفية، زاد الخطر على مصالح الأمريكيين العاديين وأمننا القومي”. يُعد تحليل منظمة “المحاسبة” أحدث محاولة لاختراق الستار المؤسسي لشبكة شركات عائلة ترامب الغامضة. قبل أن تصبح العملات الرقمية مصدرًا للدخل، كان من الصعب تحديد ثروة ترامب، مما أدى في مرحلة ما إلى رفع دعوى تشهير فاشلة من قطب العقارات. وقد زادت طبيعة المضاربات في للعملات المشفرة من صعوبة الأمر.

في الشهر الماضي، قدرت بلومبرغ أن حوالي 620 مليون دولار، من إجمالي صافي ثروة تقدر بـ 6.4 مليار دولار، يمكن أن تُعزى إلى العملات المشفرة. لكن مؤسسة المراقبة أكاونتبل تنفي صحة تلك التقديرات في أحدث تحليل لها مشيرة إلى أن بلومبرغ قللت من تقدير كل من عملات ترامب المشفرة وثروته الإجمالية، ويعود ذلك إلى حد كبير إلى التقلبات الجامحة للعملات المشفرة.

يمكن أن تتغير قيمة عملات الميم، مثل رمز $TRUMP، وغيرها من الأصول المشفرة التي تبدو أكثر استقرارًا، مثل الرموز المرتبطة بمشروع عائلة ترامب للعملات المشفرة “وورلد ليبرتي فاينانشال”، تغيرًا كبيرًا في قيمتها الاسمية من يوم لآخر. تضمن تحليل منظمة “المساءلة” القيمة الإجمالية لعملات ترامب الرمزية ($TRUMP) البالغة 7 مليارات دولار، والتي ستُمنح ملكيتها في نهاية المطاف ولكن لا يمكن بيعها نقدًا حالياً، بالإضافة إلى الارتفاع الأخير في قيمة رموز حوكمة “وورلد ليبرتي فاينانشال” إلى ملياري دولار – بفضل قرار جعلها قابلة للتداول في الأشهر المقبلة. حرصت المنظمة غير الربحية على الإشارة إلى أن هذه تمثل قيمة عالية جدًا لاستثمارات ترامب في العملات المشفرة، نظرًا لأن هياكل شركات العملات المشفرة المعنية تجعل من الصعب تحديد مقدار ما يملكه شخصيًا. بغض النظر عن الرقم الحقيقي، يقول منتقدون مثل السيناتور إليزابيث وارن، ديمقراطية من ماساتشوستس، إن دعم ترامب لصناعة العملات المشفرة مريب للغاية لأنه يخدم مصالحه الشخصية. يذكر أن ترامب اتخذ خطوات جريئة لتقليص قيود ولوائح العملات المشفرة في هيئات مثل هيئة الأوراق المالية والبورصات، ولإقرار تشريعات مثل قانون “العملات المستقرة” الذي وقّعه مؤخرًا. كما استضاف مؤخرًا حفل استقبال لحاملي عملته “ميم” ضمّ العديد من المستثمرين الأجانب.

ما هي عملة وورلد ليبرتي فايننشيال World Liberty Financial ؟ تعد هذه شركة عملات رقمية وبروتوكول تمويل لامركزي (DeFi) أُسّس في عام 2024. وقد أُعلن عنها كشركة يديرها أبناء دونالد ترامب، إريك ودونالد ترامب جونيور، ويتولى دونالد ترامب الأب منصب”المدافع الرئيسي عن العملات المشفرة”.