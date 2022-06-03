الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي ولي العهد السعودي في زيارة للملكة العربية السعودية هذا الشهر

أفادت تقارير في وسائل إعلام أميركية الخميس أن الرئيس جو بايدن سيزور السعودية هذا الشهر حيث سيلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان,

وذكرت كل من صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “سي إن إن” نقلاً عن مصادر لم تكشفاها، إن بايدن سيقوم بيارة للسعودية بعد أن ترددت أنباء في حزيران/يونيو حول اعتزامه القيام بذلك.

أما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير فقالت إن إحاطتها الصحافية لا تشمل الإعلان عن أي زيارة، لكنها أضافت أن “الرئيس سيبحث عن فرص للتواصل مع قادة من منطقة الشرق الأوسط”.

يعتزم بايدن هذا الشهر التنقل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا.

الرئيس الأميركي كان قد أشاد الخميس بتمديد الهدنة الهشة الصامدة منذ شهرين بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران، وقال مسؤولون أميركيون إن الرياض تدعم التوصل إلى حلّ دبلوماسي.

واتفق كبار منتجي النفط بقيادة السعودية الخميس على زيادة في الانتاج أكبر من المتوقع، وهو أمر إيجابي لبايدن الذي يخشى على خسارة حزبه في انتخابات الكوتغرس في نوفمبر القادم بعد أن تراجعت شعبيّته في استطلاعات الرأي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.