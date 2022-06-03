سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسسياسة واقتصادمقالات

الرئيس الأمريكي جو بايدن يلتقي ولي العهد السعودي في زيارة للملكة العربية السعودية هذا الشهر

سامر باطر by سامر باطر

أفادت تقارير في وسائل إعلام أميركية الخميس أن الرئيس جو بايدن سيزور السعودية هذا الشهر حيث سيلتقي مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان,

وذكرت كل من صحيفة “نيويورك تايمز” وشبكة “سي إن إن” نقلاً عن مصادر لم تكشفاها، إن بايدن سيقوم بيارة للسعودية بعد أن ترددت أنباء في حزيران/يونيو حول اعتزامه القيام بذلك.

أما المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير فقالت إن إحاطتها الصحافية لا تشمل الإعلان عن أي زيارة، لكنها أضافت أن “الرئيس سيبحث عن فرص للتواصل مع قادة من منطقة الشرق الأوسط”.

يعتزم بايدن هذا الشهر التنقل للمشاركة في قمة حلف شمال الأطلسي في إسبانيا وقمة مجموعة السبع في ألمانيا.

الرئيس الأميركي كان قد أشاد الخميس بتمديد الهدنة الهشة الصامدة منذ شهرين بين الحكومة اليمنية المدعومة من السعودية والمتمردين الحوثيين الموالين لإيران، وقال مسؤولون أميركيون إن الرياض تدعم التوصل إلى حلّ دبلوماسي.

واتفق كبار منتجي النفط بقيادة السعودية الخميس على زيادة في الانتاج أكبر من المتوقع، وهو أمر إيجابي لبايدن الذي يخشى على خسارة حزبه في انتخابات الكوتغرس في نوفمبر القادم بعد أن تراجعت شعبيّته في استطلاعات الرأي بسبب الارتفاع الكبير في أسعار الوقود في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...