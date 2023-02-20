الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى كييف بزيارة سرية

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن وصول الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية، في زيارة سرية يسعى من خلالها إلى تأكيد دعم واشنطن لكييف.

وذكرت الصحيفة أن بايدن وصل بعدما استقل القطارات لساعات، قادما من الحدود البولندية، في إطار زيارة سرية لم يجر الإعلان عنها من ذي قبل.

وكتبت “نيويور تايمز”، أن زيارة بايدن لكييف في مثل هذه الظروف تؤكد عزم الولايات المتحدة على الوقوف في وجه روسيا.فيها عن حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بحسب سكاي نيوز.

والتقى بايدن لدى وصوله إلى كييف الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، والسيدة الأولى في أوكرانيا، أولينا زيلينسكا، حسبما أظهرت الصور.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان له من كييف إنه يزور العاصمة الأوكرانية بهدف “لقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة التأكيد على التزام أمريكا الثابت بالديمقراطية وسيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية”.