سامر باطر by سامر باطر

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الرئيس الأمريكي جو بايدن يصل إلى كييف بزيارة سرية

سامر باطر by سامر باطر
زيارة بايدن المفاجئة إلى كييف
زيارة بايدن المفاجئة إلى كييف

كشفت صحيفة “نيويورك تايمز”، عن وصول الرئيس الأميركي، جو بايدن، الإثنين، إلى العاصمة الأوكرانية، في زيارة سرية يسعى من خلالها إلى تأكيد دعم واشنطن لكييف.

وذكرت الصحيفة أن بايدن وصل بعدما استقل القطارات لساعات، قادما من الحدود البولندية، في إطار زيارة سرية لم يجر الإعلان عنها من ذي قبل.

وكتبت “نيويور تايمز”، أن زيارة بايدن لكييف في مثل هذه الظروف تؤكد عزم الولايات المتحدة على الوقوف في وجه روسيا.فيها عن حزمة مساعدات إضافية لأوكرانيا بحسب سكاي نيوز.

والتقى بايدن لدى وصوله إلى كييف الرئيس الأوكراني، فولودومير زيلينسكي، والسيدة الأولى في أوكرانيا، أولينا زيلينسكا، حسبما أظهرت الصور.

وقال الرئيس الأمريكي في بيان له من كييف إنه يزور العاصمة الأوكرانية بهدف “لقاء الرئيس زيلينسكي وإعادة التأكيد على التزام أمريكا الثابت بالديمقراطية وسيادة وسلامة الأراضي الأوكرانية”.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...