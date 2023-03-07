تحدث الرئيس الأمريكي جو بايدن عن موقفين أنقذ فيهما رجال الإطفاء حياته وحياة ابنيه وقد أثار أحدهما جدلاً بسبب دعابة ألقاها حول حالة صحية مر بها وأشار إلى أنها استدعت فتح رأسه للتأكد “من وجود مخ فيه”.

وقال جو بايدن في كلمته أثناء المشاركة في المؤتمر التشريعي للرابطة الدولية لرجال الإطفاء لعام 2023 “أنتم حقاً مؤسسة الإطفاء في موطني، أنقذتم حياتي، لقد عدت من رحلة خارجية بعدما غبت ليومين وقد شعرت بصداع فظيع، وقد تم تشخيصي بـ…”، دون أن يحدد اسم المرض في البداية.

BIDEN: "I was diagnosed with having a — anyway — they had to take the top of my head off a couple times to see if I had a brain…" pic.twitter.com/1qQSZtTTUw — Breaking911 (@Breaking911) March 6, 2023

وأضاف بايدن “حسناً على أي حال، كان عليهم أن يفتحوا رأسي عدة مرات لمعرفة ما إذا كان لدي دماغ، لكن، دعوا المزاح جانباً، ما حدث هو أنني كنت أعاني من تمدد في الجمجمة في وقت حدوث عاصفة ثلجية وكان يجب أن تُجرى العملية على الفور والطبيب الذي كان سيفعلها كان أفضل طبيب في الجوار وقد كان في مركز والتر ريد الطبي لأنه كان يجري عمليات عدة، ولم أستطع الوصول إليه”.

وتابع “وعرض علي الرئيس الجمهوري آنذاك توفير طائرة Marine One المروحية، للنزول إلى حيث يوجد الطبيب لكنها لم تستطع التحليق بسبب الظروف الجوية”.

وقال “لذلك قامت مؤسسة الإطفاء بتوصيلي إلى المركز وسط العاصفة الثلجية من أجل إجراء عملية استغرقت تسع ساعات وأنقذت حياتي”.

وأضاف “لقد أنقذت مؤسسة الإطفاء حياة ولدي، ولدي الاثنين، عندما قُتلت زوجتي وابنتي بعد انتخابي مباشرة، وذلك عندما قتل جرار زوجتي وابنتي، وقد كان ولداي فوق شقيقتهما الميتة وأمهما حسبما قالا لي إنهما بقيا كذلك لمدة ثلاث ساعات، ولم أرغب أبداً بمعرفة التفاصيل، وهي المدة التي استغرقها فريق الإطفاء لإنقاذ حياتهما ونقلهما إلى المستشفى”.

والرئيس الأمريكي جو بايدن كان قد بلغ الثمانين من عمره في نوفمبر/تشرين الثاني 2022، حيث يعد أكبر شخص تولى رئاسة الولايات المتحدة، وكان قد أدى اليمين الرئاسية عن عمر يناهز 78 عاماً.

ويسعى بايدن إلى إعادة انتخابه في العام 2024 وفي حال فوزه بالسباق الرئاسي، فسيبلغ من العمر 86 عاماً قبل إكمال فترة ولاية ثانية كرئيس، وقد أكد بايدن في وقت سابق إنه سيكون صريحاً مع الشعب الأمريكي، ويخبره عن مشاكله الصحية إن وجدت.

وأعلن طبيب البيت الأبيض، في فبراير/شباط الماضي أن بايدن “لائق للخدمة، وينفذ جميع مسؤولياته بالكامل دون أي إعفاءات أو تسهيلات”، لكن أشارت صحيفة “بوليتيكو” الأمريكية، إلى قلق الديمقراطيين من أن بايدن (80 عاماً) وهو أكبر رئيس أمريكي على الإطلاق، أكبر من أن يترشح لولاية ثانية.