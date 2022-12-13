الرؤساء التنفيذيون يعملون نحو 10 ساعات يوميا ودون عطلة أسبوعية

في عام 2006 ، أطلق مايكل إي بورتر من كلية هارفارد للأعمال ونيتين نوريا دراسة لتتبع كيف قضى الرؤساء التنفيذيون للشركات الكبيرة وقتهم لمدة 13 أسبوعًا

وقام بورتر ونوريا بجمع ما قيمته 60.000 ساعة من البيانات عن 27 مديرًا تنفيذيًا ، وأجروا مقابلات معهم ومع مئات من الرؤساء التنفيذيين الآخرين، حول جداول أعمالهم.

تقدم هذه المقالة النتائج، وتقدم رؤى ليس فقط حول أفضل ممارسات إدارة الوقت، ولكن أيضًا حول دور الرئيس التنفيذي نفسه.

بناءً على البيانات التي تم جمعها، تم اكتشاف الآتي:

الرئيس التنفيذي العادي يعمل لمدة 62.5 ساعة في الأسبوع، بواقع 9.7 ساعة في اليوم.

في أيام العطلات يعمل الرؤساء التنفيذيون نحو 2.4 ساعة.

يقضي 47% فقط من ساعات العمل في المكتب الرئيسي.

يقضي بقية وقت العمل في اجتماعات خارج موقع العمل أو رحلات العمل أو العمل عن بُعد.

ينام لمدة 6.9 ساعات كل ليلة.

يمارس التمارين الرياضية لمدة 45 دقيقة يوميًا.

يخصص 61% من وقته للاجتماعات.

يقضي 3% فقط من وقته في التفاعل مع العملاء.

وعلى الرغم من أن الرؤساء التنفيذيين عقدوا 61% من اجتماعاتهم وجهاً لوجه، فقد كانوا يتواصلون إلكترونيًا، أي عبر مؤتمرات الفيديو والبريد الإلكتروني والهاتف، لأكثر من ثلث الوقت.

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وبعد الدراسة وصف الرؤساء التنفيذيون إدارة الوقت بأنها واحدة من أكبر التحديات التي يواجهونها، ولهذا قامت الدراسة بتقديم توصياتها لكيفية إدارة الوقت.

توصيات الدراسة للرؤساء التنفيذيين لإدارة وقت العمل

قدمت الدراسة بعض التوصيات حول الكيفية التي يمكن بها للرؤساء التنفيذيين استغلال وقتهم بفعالية أكبر، ومن بين الاقتراحات:

قضاء وقت أقل في إدارة الأعمال.

تخصيص المزيد من الوقت للاختلاء بالنفس للتفكير.

تخصيص مواعيد غير مجدولة سلفًا للتفاعلات العفوية.

تقليل متوسط مدة الاجتماعات.

استخدام مؤتمرات الفيديو كبديل للاجتماعات وجهًا لوجه، لتقليل السفر.

قضاء المزيد من الوقت في عقد لقاءات فردية مع المدراء والعملاء ووقت أقل مع المستثمرين.

تنمية العلاقات مع الأفراد وعدم ترك ذلك لإدارة الموارد البشرية فقط.

مقاومة إغراء الاطلاع باستمرار على رسائل البريد الإلكتروني حيث يمكن أن تخلق رسائل البريد الإلكتروني حلقة من الاتصالات غير الضرورية.

إدراك أن الوقت الذي يقضيه المدير التنفيذي في المكتب يحمل قيمة رمزية تتجاوز قيمته الوظيفية.

تحديد جدول أعمال واضح لإحراز تقدم في مسارات العمل المتعددة في وقت واحد، واستخدام الوقت بشكل فعال على الرغم من الحاجة إلى الاستجابة الشخصية للأحداث غير المتوقعة.

تهدف الأفكار التي قدمتها الدراسة إلى تزويد القادة الحاليين والمستقبليين، الذين يجب أن يتحملوا هذه المسؤولية الهائلة، بفهم أوسع لدورهم وكيفية الاستخدام الأفضل لموردهم الأكثر أهمية، وهو وقتهم.