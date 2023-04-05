2022 دولار لاونصة الذهب مع تراجع الدولار

ارتفع سعر الذهب اليوم الأربعاء متجاوزا عتبة 2022 دولار للأوقية بعد تراجع الدولار ليتخطى 2023 دولار للأوقية بحسب بلومبرغ.

ولفتت رويترز إلى أن أسعار الذهب ارتفعت الاثنين بعد أن أدى تراجع الدولار لزيادة جاذبية المعدن الأصفر بوصفه ملاذا آمنا بعدما أثارت تخفيضات الإنتاج المفاجئة التي أعلنتها مجموعة أوبك+ مخاوف من استمرار التضخم لوقت طويل فضلا عن حالة من عدم اليقين بشأن طريقة استجابة البنوك المركزية.

وقال إدوارد مويا كبير محللي السوق في أواندا “تعصف بنا الأحداث الكبرى باستمرار ويُبقي هذا المستثمرين متوترين”، في إشارة إلى الاضطرابات المصرفية العالمية التي دفعت الذهب للصعود ثمانية بالمئة الشهر الماضي.

وأضاف مويا أن قرار أوبك+ المفاجئ “يقود حقا التجارة في الذهب من أجل التحوط من التضخم”. ويعتبر الذهب تحوطا تقليديا في مواجهة التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة الذي يستهدف كبح ضغوط تزايد الأسعار يقلص جاذبية المعدن الأصفر الذي لا يدر فائدة. وأدى تخفيض أوبك المفاجئ أيضا إلى تراجع حاد للدولار، الذي يُسعر به الذهب.