الذهب يلامس 2000 دولار مع الإقبال على الملاذات الآمنة

ارتفعت أسعار الذهب لتلامس 2000 دولار للأونصة مدعومة بضعف الدولار، وتستعد لتحقيق أكبر مكاسب أسبوعية منذ منتصف نوفمبر تشرين الثاني، إذ دفعت الأزمة المصرفية العالمية المستثمرين إلى الإقبال على المعدن الذي يعد ملاذاً آمناً.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 3,7% إلى 1993.7 دولار للأوقية (الأونصة).

وتتلقى أسعار المعدن الأصفر دعماً من الطلب على الملاذات الآمنة بعد انهيار بنك سيليكون فالي في أكبر إخفاق مصرفي منذ الأزمة المالية لعام 2008.

وضخت بنوك أمريكية كبيرة يوم الخميس 30 مليار دولار على شكل ودائع في بنك فيرست ريبابليك لإنقاذه بعدما علق في الأزمة. جاء ذلك بعدما قال بنك كريدي سويس إنه سيقترض ما يصل إلى 54 مليار دولار من البنك الوطني السويسري لدعم السيولة بعدما وصلت إليه تبعات الانهيار.

وقال إيليا سبيفاك رئيس الاقتصاد الكلي العالمي في تيستي لايف إن الأزمة المصرفية تبدو داعمة للذهب “لأنها أدت إلى… شعور عام بأن البنوك المركزية قد تتراجع (عن رفع أسعار الفائدة) في ظل المخاطر بالسوق ومع ضغوط الائتمان”.

لكن البنك المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس يوم الخميس، إذ فاقت المخاوف حيال ارتفاع التضخم القلق من حدوث أزمة مصرفية عالمية.

ومن المتوقع أن يواصل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) حملة مكافحة التضخم برفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في اجتماع السياسة في مارس آذار.

وترتفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالسبائك التي لا تدر عائدا عند زيادة أسعار الفائدة.

وانخفض مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما يجعل الذهب أكثر جاذبية للمشترين الذين يحملون عملات أخرى.