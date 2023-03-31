سامر باطر by سامر باطر

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الذهب يقفز لـ 1981 دولارأ للأوقية ليسجل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020

سامر باطر by سامر باطر

ارتفعت أسعار الذهب اليوم لتسجل أفضل أداء شهري منذ يوليو 2020، يأتي ذلك تحسبا لتبعات أزمة النظام المصرفي وتوقع توقف مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) مؤقتا عن رفع الفائدة، مما جعل المعدن الأصفر أكثر جذبا.

الذهب ارتفع في المعاملات الفورية بنسبة 0.1 في المئة، ليصل سعره إلى 1981.59 دولارًا للأوقية عند الساعة 0321 بتوقيت جرينتش، فيما صعدت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 في المئة، مسجلةً 1982.00 دولارًا بحسب رويترز. واستقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 23.87 دولارًا للأوقية، كما استقر البلاتين أيضا عند 986.12 دولارًا، بينما نزل البلاديوم 0.5 في المئة، ليصل سعره إلى 1457.39 دولارًا.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...