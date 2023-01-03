سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنسالسلعتجارة

الذهب يقفز لـ 1841 دولار للأونصة وارتفاع حاد لأسعار في مصر

سامر باطر by سامر باطر

قفزت أسعار الذهب 1٪ إلى أعلى مستوى في ستة أشهر يوم الثلاثاء في التعاملات الفنية ، بينما يتطلع المستثمرون إلى دقائق من اجتماع السياسة الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي للحصول على مزيد من الإشارات بشأن مسار رفع أسعار الفائدة وفقا لرويترز. وارتفعت عقود الذهب الفورية بنسبة 1٪ إلى 1841.99 دولارًا للأوقية اعتبارًا من الساعة 0612 بتوقيت جرينتش في ظل تداول ضعيف. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.2 بالمئة إلى 1847.70 دولار للأوقية.

وكانت أسعاره الذهب في مصر قد قفزت إلى مستويات غير مسبوقة بحسب خبراء في قطاع الذهب قالوا إن ذلك بسبب لجوء المدخرين القلقين من ضعف العملة إلى المعدن النفيس كملاذ آمن لمدخراتهم، ولجوء بعض الشركات لتصدير السبائك بهدف جمع الدولارات الشحيحة لتمويل الواردات.

ومن المقرر صدور محضر اجتماع السياسة النقدية الذي عقده مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الأربعاء القادم، مما قد يقدم توجيهات حول مسار تشديد السياسة النقدية للبنك. ويعتبر الذهب أداة للتحوط ضد التضخم والشكوك الاقتصادية، لكن أسعار الفائدة المرتفعة تزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب لأنه لا يدر فائدة. وزادت الفضة في العقود الفورية 1.1 بالمئة إلى 24.25 دولار، كما ارتفع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 1077.98 دولار بينما هبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 1792.21 دولار.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...