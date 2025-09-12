الذهب يطيح باليورو، ما الذي يحصل مع أصول الاحتياطيات العالمية؟

يُشير المحلل المالي آدم قبيسي بأن الذهب يتفوق على جميع فئات الأصول الأخرى تقريبًا نتيجةً لعدة عوامل مترابطة، أولها ارتفاع الطلب المؤسسي، واستمرار التضخم، والمخاطر الجيوسياسية، وعمليات شراء قياسية من البنوك المركزية، وتحول تاريخي في استراتيجيات الاحتياطي. وارتفعت حصة الذهب من الاحتياطيات العالمية إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود، متجاوزةً اليورو، لتصبح ثاني أكبر أصل احتياطي في العالم بعد الدولار، بينما تفقد العملات الرئيسية، مثل الدولار الأمريكي، مكانتها في الاحتياطيات العالمية بسبب التقلبات وتراجع ثقة المستثمرين.

الأسباب الرئيسية لهيمنة الذهب

ارتفع سعر الذهب بشكل كبير في العامين الماضيين، متجاوزًا الأسهم والسندات والسلع الأخرى. ويعود ذلك إلى “عاصفة عارمة” من ارتفاع الطلب المؤسسي، ومخاوف التضخم، وعدم اليقين العالمي. – تشتري البنوك المركزية، وخاصة في الصين والهند وتركيا، الذهب بكثافة للحماية وتنويع الاستثمارات، محققةً أرقامًا قياسية تاريخية في الطلب. و يُشكل الذهب الآن 24% من الاحتياطيات العالمية، مسجلاً أعلى مستوياته في ثلاثة عقود، مع انخفاض حصة الدولار الأمريكي إلى أدنى مستوياتها منذ منتصف التسعينيات.

تغيير الدور الاستراتيجي

يُعاد تموضع الذهب عالميًا من كونه “تحوطًا للدولار” وأصلًا مضاربيًا إلى احتياطي أساسي وملاذ آمن للحكومات والمستثمرين

على عكس العملات الورقية، التي تظل قيمتها ثابتة، يرتفع سعر الذهب، مما يزيد من أهمية حصته من الاحتياطيات في أوقات التقلبات

يرى العديد من المستثمرين أن الذهب أفضل من السندات في فترات التضخم، حيث تواجه السندات ضغوطًا من ارتفاع أسعار الفائدة وتآكل العوائد الحقيقية، بينما يستفيد الذهب من عدم الاستقرار ومخاطر العملة

التوقعات والتعليقات

يتوقع قبيسي ومحللون آخرون في السوق استمرار قوة الذهب، مع توقعات بوصوله إلى 3000 دولار أمريكي بحلول عام 2025. ويؤكدون أن مرونة الذهب – التي ترتفع حتى مع قوة الدولار الأمريكي – غير مسبوقة، وتشير إلى تغيرات هيكلية عميقة في معنويات السوق. ويعكس هذا التغيير في التوجهات تزايد التشكك في الأنظمة المالية التقليدية، مما يدفع المستثمرين المتحفظين والحكومات نحو الذهب كملاذ آمن على المدى الطويل والحفاظ على قيمته. ويرى آدم قبيسي أن الذهب يقف الآن وحيدًا كـ أصل ملاذ آمن مهيمن، متفوقًا على جميع منافسيه تقريبًا بسبب التحولات الاقتصادية الهيكلية، والتزايد السريع في تبنيه عالميًا، والتضخم، والتوترات الجيوسياسية