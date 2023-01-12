الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ مايو قرب 1900 دولار بدعم من تراجع الدولار

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الخميس لأعلى مستوى منذ أيار / مايو الماضي، مدعومة بانخفاض الدولار، مع تراجع بيانات التضخم الأمريكية إلى 6,5% والتي قد تؤثر على مسار مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) بشأن الفائدة.

وارتفع سعر الذهب 0.9 بالمئة إلى 1897 دولاراً للأوقية (الأونصة).

ويحوم مؤشر الدولار قرب أدنى مستوى في سبعة أشهر، كما تراجع العائد على سندات الخزانة الأمريكية. ويزيد انخفاض الدولار جاذبية المعدن النفيس المقوم بالدولار لحائزي العملات الأخرى.

وقال لقمان أوتونوجا المحلل لدى “إف اكس تي ام” : “يبدو أن الذهب يستمد قوته من حذر المستثمرين قبل صدور تقرير التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة”.

وقال أجاي كيديا المدير في كيدا للسلع الأساسية في مومباي “أسعار الذهب تتلقى دعما كبيرا من تراجع الدولار. ولكن من الناحية الفنية، تشهد السبائك بعض المقاومة حول مستويات 1880 دولاراً، ولذلك فإنها حبيسة نطاق ضيق منذ عدة أيام”.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى ارتفعت الفضة 2.6 بالمئة إلى 24 دولاراً للأوقية.