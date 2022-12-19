.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inآخر الأخبارأخبار أريبيان بزنسأسواق المالالسلعسياسة واقتصاد

الذهب يحقق أكبر خسارة أسبوعية خلال شهر بعد رفع المركزي الأمريكي للفائدة

حققت أسعار الذهب أكبر خسارة أسبوعية خلال شهر، مدفوعة بخفض الفيدرالي الأمريكي سعر الفائدة
.ط by

كانت تلميحات مجلس الاحتياطي الاتحادي البنك المركزي الأمريكي بالحاجة لمزيد من الرفع في سعر الفائدة للحد من التضخم، عاملا في انخفاض أسعار الذهب الأسبوع الماضي، ليسجيل المعدن الأصفر أكبر انخفاض أسبوعي منذ منتصف نوفمبر خلال شهر.

  • خسر الذهب نحو 0.3 بالمئة هذا الأسبوع، رغم صعوده نسبيا في ختام الأسبوع بنسبة 0.8 بالمئة ليسجل 1791.59 دولار للأوقية.
  • زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.7 بالمئة لتبلغ 1800.20 دولار.

اقرأ أيضا:

بنوك مركزية خليجية ترفع أسعار الفائدة على خطى الفيدرالي الأمريكي

رفع سعر الفائدة: ما مدى تأثيره على المستهلكين في الإمارات؟

 اضطراب في سوق الذهب في مصر.. تراجع في الأسعار بعد قفزة غير مسبوقة

ورفع مجلس الاحتياطي الاتحادي يوم الأربعاء سعر الفائدة 50 نقطة أساس كما كان متوقعا، وقال جيروم باول رئيس المجلس إن البنك المركزي الأمريكي سيواصل رفع أسعار الفائدة العام المقبل، وذلك على الرغم من تفاقم المخاوف من الركود.

كما أشار البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا المركزي إلى استراتيجيات مماثلة لرفع أسعار الفائدة.

توقعات بانخفاض سعر الذهب

يتوقع كومرتس بنك أن يتراجع الذهب إلى نحو 1750 دولارا للأوقية لحين اتضاح انتهاء دورة رفع الفائدة الأمريكية كما يتوقع أن ترتفع الأسعار مرة أخرى إلى 1850 دولارا بنهاية عام 2023.

الاستثمار في الذهب..هل حيازة المعدن الأصفر مربحة دوما؟

الفضة والبلاتين

وصعدت الفضة الفورية 0.4 بالمئة إلى 23.14 دولارا للأوقية، لكنها منخفضة 1.3 بالمئة خلال الأسبوع الجاري حتى الآن.

كما خسر البلاتين 1.4 بالمئة ليبلغ 992.43 دولار، وانخفض البلاديوم 4.3 بالمئة إلى 1713.81 دولار بعد أن هبط أكثر من ثمانية بالمئة في الجلسة السابقة ويتجه لأكبر انخفاض أسبوعي في خمسة أشهر.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا