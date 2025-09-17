فريق التحرير by فريق التحرير

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسالسلعبيانات السوقتجارة

الذهب يثبت فوق عتبة 3690 دولاراً مترقباً قرار الفيدرالي اليوم

المعدن الأصفر يحافظ على قربه من ذروة 3700 دولار رغم بيانات قوية للدولار

فريق التحرير by فريق التحرير
صورة للتوضيح فقط المصدر/ РИА Новости / Илья Наймушин Перейти в медиабанк

حافظ الذهب على مكاسبه التاريخية التي دفعته إلى تسجيل مستوى قياسي فوق 3700 دولار للأونصة، مدعوماً بتوقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء بحسب بلومبرغ. وتداول المعدن النفيس في التعاملات الآسيوية قرب 3694 دولاراً للأونصة، أي أقل بقليل من الذروة القياسية البالغة 3703.07 دولار المسجلة أمس الثلاثاء، مستفيداً من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى له منذ مارس 2022، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. يراهن المستثمرون بقوة على قرار خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، رغم بيانات مبيعات التجزئة القوية الصادرة الثلاثاء، فيما يرى محللون أن مستوى الأسعار سيبقى مرهوناً بنبرة الفيدرالي في توجيهاته المقبلة. وعادة ما يدعم خفض الفائدة الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً مباشراً، لكنه يستفيد من تقلص تكلفة الفرصة البديلة. منذ بداية العام، سجل الذهب مكاسب تفوق 40% مدفوعة بتزايد التوترات الجيوسياسية، والمخاوف من تداعيات سلبية محتملة للرسوم الأميركية الجديدة، إلى جانب تسارع مشتريات البنوك المركزية، خصوصاً من الاقتصادات الناشئة. وتتوقع مؤسسة “غولدمان ساكس” أن يمتد الاتجاه الصعودي ليلامس مستوى 5000 دولار للأونصة في حال تحوّل 1% فقط من حيازات السندات الخاصة إلى الذهب. وفي موازاة العوامل الاقتصادية، زادت الضغوط السياسية على الفيدرالي مع تصاعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونزاعه مع عضوة المجلس ليزا كوك، فضلاً عن تعيين مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران في مجلس إدارة البنك المركزي، ما عزز مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية السياسة النقدية ودفعهم نحو الملاذات الآمنة. وسجّل الذهب صباح الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1% ليبلغ 3694.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:20 صباحاً في سنغافورة. وفي المقابل، تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار أمس بنسبة 0.5%، بينما استقرت أسعار الفضة دون أعلى مستوى في 14 عاماً، وحقق البلاديوم مكاسب طفيفة، وظل البلاتين دون تغيير يُذكر. كما أعلن صندوق “إس.بي.دي.آر غولد تراست” – أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم – زيادة حيازاته إلى 976.80 طن يوم الاثنين.

مؤشر الذهب – المصدر: https://tradingeconomics.com/commodity/gold

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا
فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...