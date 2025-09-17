الذهب يثبت فوق عتبة 3690 دولاراً مترقباً قرار الفيدرالي اليوم

حافظ الذهب على مكاسبه التاريخية التي دفعته إلى تسجيل مستوى قياسي فوق 3700 دولار للأونصة، مدعوماً بتوقعات السوق بخفض أسعار الفائدة الأميركية خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي اليوم الأربعاء بحسب بلومبرغ. وتداول المعدن النفيس في التعاملات الآسيوية قرب 3694 دولاراً للأونصة، أي أقل بقليل من الذروة القياسية البالغة 3703.07 دولار المسجلة أمس الثلاثاء، مستفيداً من تراجع مؤشر الدولار لأدنى مستوى له منذ مارس 2022، ما جعل الذهب أكثر جاذبية لحائزي العملات الأخرى. يراهن المستثمرون بقوة على قرار خفض الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، رغم بيانات مبيعات التجزئة القوية الصادرة الثلاثاء، فيما يرى محللون أن مستوى الأسعار سيبقى مرهوناً بنبرة الفيدرالي في توجيهاته المقبلة. وعادة ما يدعم خفض الفائدة الذهب باعتباره أصلاً لا يدر عائداً مباشراً، لكنه يستفيد من تقلص تكلفة الفرصة البديلة. منذ بداية العام، سجل الذهب مكاسب تفوق 40% مدفوعة بتزايد التوترات الجيوسياسية، والمخاوف من تداعيات سلبية محتملة للرسوم الأميركية الجديدة، إلى جانب تسارع مشتريات البنوك المركزية، خصوصاً من الاقتصادات الناشئة. وتتوقع مؤسسة “غولدمان ساكس” أن يمتد الاتجاه الصعودي ليلامس مستوى 5000 دولار للأونصة في حال تحوّل 1% فقط من حيازات السندات الخاصة إلى الذهب. وفي موازاة العوامل الاقتصادية، زادت الضغوط السياسية على الفيدرالي مع تصاعد انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ونزاعه مع عضوة المجلس ليزا كوك، فضلاً عن تعيين مستشاره الاقتصادي ستيفن ميران في مجلس إدارة البنك المركزي، ما عزز مخاوف المستثمرين بشأن استقلالية السياسة النقدية ودفعهم نحو الملاذات الآمنة. وسجّل الذهب صباح الأربعاء ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1% ليبلغ 3694.24 دولار للأونصة بحلول الساعة 8:20 صباحاً في سنغافورة. وفي المقابل، تراجع مؤشر بلومبرغ للدولار أمس بنسبة 0.5%، بينما استقرت أسعار الفضة دون أعلى مستوى في 14 عاماً، وحقق البلاديوم مكاسب طفيفة، وظل البلاتين دون تغيير يُذكر. كما أعلن صندوق “إس.بي.دي.آر غولد تراست” – أكبر صندوق مدعوم بالذهب في العالم – زيادة حيازاته إلى 976.80 طن يوم الاثنين.

مؤشر الذهب – المصدر: https://tradingeconomics.com/commodity/gold