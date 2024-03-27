الذهب يتجاوز 2190 دولاراً

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء متجاوزة 2190 دولاراً مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية التي قد تقدم مؤشرات جديدة بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) تيسير سياسته النقدية.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 2190.87 دولار للأوقية (الأونصة). وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 2189.90 دولار.

ويترقب المستثمرون الآن بيانات مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة لشهر شباط / فبراير المقرر صدورها يوم الجمعة. وصعد المؤشر 0.3 بالمئة الشهر الماضي، ليحافظ على معدله السنوي عند 2.8 بالمئة.

ووفقا لخدمة فيد ووتش الخاصة بمجموعة سي.إم.إي، يتوقع المتداولون بنسبة 70 بالمئة بأن يبدأ البنك المركزي الأمريكي خفض أسعار الفائدة في حزيران / يونيو. ومن شأن انخفاض أسعار الفائدة تقليل تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 24.51 دولار للأوقية، وتراجع البلاتين 0.8 بالمئة إلى 895.75 دولار، ونزل البلاديوم 0.8 بالمئة إلى 986.10 دولار.