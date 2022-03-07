سامر باطر by سامر باطر

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Posted inأخبار أريبيان بزنس

الذهب يتجاوز حد ألفي دولار والبلاديوم يرتفع لمستويات قياسية

سامر باطر by سامر باطر

(رويترز) – تخطت أسعار الذهب اليوم الاثنين حد ألفي دولار لأول مرة منذ عام ونصف مع اقبال المستثمرين على ذلك الملاذ الآمن في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية المتصاعدة في الوقت الذي دفعت فيه مخاوف من توقف الإمدادات البلاديوم إلى أعلى مستوياته على الإطلاق.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.9 في المئة إلى 1986.83 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارا من الساعة 0330 بتوقيت جرينتش ، بعد أن ارتفع إلى أعلى مستوى له منذ 19 أغسطس آب 2021 مسجلا 2000.69 دولار في وقت سابق من اليوم.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ة 1.3 في المئة إلى 1992.00 دولار. وارتفع البلاديوم 4.3 في المئة إلى 3130.16 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3172.22 دولار في وقت سابق من الجلسة. وارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.4 في المئة إلى 25.76 دولار للأوقية بينما قفز البلاتين اثنين في المئة إلى 1143.47 دولار.

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...