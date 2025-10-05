الذهب سيتجاوز 4000 دولار للأونصة قريباً

فيما استقر سعر أونصة الذهب بمستوى 3,860 دولاراً هذا الأسبوع، توقع بنك HSBC إتش إس بي سي أن يتجاوز الذهب 4000 دولار للأوقية قريبًا بالاستناد إلى عدة مصادر وعوامل محورية تتعلق بالأوضاع الاقتصادية العالمية، أهمها تصاعد المخاطر الجيوسياسية في عدة مناطق حول العالم، ما يزيد من توجه المستثمرين للأصول الآمنة مثل الذهب مع تزايد الشكوك المالية المتعلقة بالاستقرار الاقتصادي العالمي، خاصة مع استمرار الأزمات البنكية وارتفاع مستويات الديون الحكومية حول العالم. هناك أيضاً تهديدات لاستقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي (البنك المركزي)، وهو ما يزيد حالة عدم اليقين بشأن السياسة النقدية، فيما تتواصل مشتريات القطاع الرسمي (البنوك المركزية) للذهب بوتيرة غير مسبوقة، ما يدعم الأسعار بشكل واضح حتى عام 2026 على الأقل. مؤشرات أخرى داعمة

نمو الطلب المؤسسي على الذهب كمصدر للتنويع في المحافظ الاستثمارية، في ظل الرغبة بتقليل التعرض لمخاطر الدولار والسندات الأميركية.

تقارير بنوك استثمار أخرى مثل “جولدمان ساكس” تتنبأ بأن الذهب قد يصل إلى 4000 دولار منتصف عام 2026 و4300 دولار بنهاية العام، بينما يرى بعض المحللين المستقلين إمكانية بلوغ الذهب 7000 دولار بحلول عام 2029، مدفوعًا بتضخم الديون العالمية وتدافع البنوك المركزية لزيادة احتياطاتها من الذهب.

استمرار الطلب القوي من كبار مستهلكي الذهب مثل الهند والصين لأسباب ثقافية واقتصادية، إلى جانب تزايد تدفقات الاستثمار نحو الذهب من قبل شريحة كبيرة من المستثمرين حول العالم.

يتمثل جوهر هذه التوقعات في تراكم المخاطر، وزيادة النزاعات، وتصاعد الشكوك بشأن مستقبل أدوات السياسة النقدية التقليدية، إلى جانب التغيرات في سلوك البنوك المركزية والمستثمرين المؤسسيين، لتتلاقى هذه العوامل و تشكل دعمًا قويًا لأسعار الذهب في الفترة المقبلة.