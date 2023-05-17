الذكاء الاصطناعي، وتوجهات الاستثمار والتداول في الخليج العربي

داميان هيتشين، الرئيس التنفيذي لساكسو بنك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يجيب على استفسارات اربييان بزنس حول توجهات الاستثمار والتداول في الخليج العربي.

هل انعكس الاهتمام بالذكاء الاصطناعي على تداولات المستثمرين من الخليج لشركات مثل انفيديا وغوغل ومايكروسوفت وميتا مثلا؟

كل ما سبق يتصدر قائمة أعلى 10 أسهم تُتداول بشكل واسع في المنطقة، ولطالما كانت السوق على هذا النحو على مدار السنوات الماضية. لذلك فهو ليس بالأمر المستبعد أن يتجه المستثمرون نحو الاستثمار في هذه الشركات كنتيجة ليس فقط للمنحى التصاعدي الذي يسير به الذكاء الاصطناعي، وإنما لأنها في طليعة الابتكار التكنولوجي، حيث يُعتبر الذكاء الاصطناعي بالطبع المحرك الرئيسي لهذا التطور.

ما هي تقديراتكم لأسعار النفط لباقي العام الجاري؟

ستشهد أسعار النفط الخام فترة طويلة من التوحيد، مع ارتفاع التساؤلات حول النمو وعدم اليقين في الطلب، وذلك يطرح تساؤلات حول ما إذا كانت النظرة المتفائلة لمنظمة أوبك بزيادة قدرها 2.3 مليون برميل/يوم في الطلب العالمي لعام 2023 قابلة للتحقق. من وجهة نظرنا، نتوقع أن يجد النفط الخام (برنت) دعماً حوالي 70 دولاراً مع تهديد المزيد من تقليصات الإنتاج وإعادة ملء الاحتياطيات الاستراتيجية الأمريكية، مما يحول دون حدوث خسائر أكبر. في وقت لاحق من العام واستناداً إلى افتراضات نمو بنسبة 5٪ في الصين وتجنب الولايات المتحدة لركود عميق، نتوقع أن يصل سعر النفط إلى حوالي 90 دولاراً للبرميل بنهاية العام.

كيف ترون توجهات السوق الحالية وما أبرز التطورات على صعيد الغذاء والقمح مثلا؟

مر قطاع السلع بتصحيح رئيسي منذ أن وصل إلى ذروته الجديدة عقب أزمة روسيا وأوكرانيا. نرى أن هذا التصحيح، الذي تدفعه مخاوف الطلب ، سيبدأ ببطء في التراجع مع استمرار الركود الأمريكي الأضعف من المتوقع واستمرار نمو الصين، مما سيسمح للسوق بإعادة التركيز على الإمدادات المحدودة في عدة سلع رئيسية. من وجهة نظرنا، نفضل الذهب نظراً لتزايد المخاوف من سقف الدين الأمريكي، وتدفقات إبعاد الدولار، والتوترات الجيوسياسية، وتوقعات تخفيض أسعار الفائدة في وقت لاحق هذا العام. بالإضافة إلى ذلك، يُعتبر النحاس، ملك المعادن الخضراء، وبالتالي الفضة أيضاً، سلعاً قد تستقطب الاهتمام. بصرف النظر عن ذلك، نتوقع استمرار الارتفاع لليورانيوم وشركات ذات صلة به.