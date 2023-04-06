أعلن سفيرويد يونيفيرس، Spheroid Universe، عالم الميتافيرس المستقبلي الذي يحاكي العالم الحقيقي بكل تفاصيله، عن الإطلاق المرتقب لـ أفاتار الذكاء الاصطناعي التي ستستوطن العالم المحيط بنا عبر الواقع المعزز. وسيقدم المشروع الجديد فرصاً استثنائية عبر تكامله مع عدد من المنصات، بدءاً من التجارة الإلكترونية، إلى التجزئة والإعلان، وصولاً للمبيعات والتفاعل عبر المنصات الاستهلاكية العامة وغير ذلك الكثير.

وتعتبر “سفيرويد” Spheroid شركة رائدة في تقنيات الويب 3.0، وتحديداً في عالم الميتافيرس، وتعمل على تطوير أدوات داعمة للشركات لتستكشف إمكانات تقنية الواقع المعزز.

وتهدف الشركة إلى مساعدة الشركات على اعتلاء هرم الريادة في هذا المضمار لتصبح من أوائل معتمدي التطورات التقنية السباقة، على غرار صور الذكاء الاصطناعي الرمزية الجديدة والتي ستكون متاحة في وقت قريب.

وفي هذا السياق، قال أندري ألمياشيف، الرئيس التنفيذي في Spheroid Universe: “ستشجع مزايا سهولة الوصول، وتحديداً، الإمكانات غير المحدودة للأفاتار المقوّمة بالذكاء الاصطناعي والحاضرة ضمن عالم الواقع المعزز على حفز وتيرة تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والويب 3.0 بين الشركات.

وثمة فرصة هائلة لهذه الأفاتارات الذكية التي سيتم إطلاقها في بيئات خدمية يستفيد منها العملاء، على غرار مكاتب المبيعات أو بيئات البيع بالتجزئة.

وستخلق هذه الأفاتارات تجربة مستدامة وفريدة من نوعها للعملاء، وستساعد العلامات التجارية في تبوء مكانة جديدة باعتبارها من أوائل متبني هذه الابتكارات، لتتخذ على إثر ذلك خطوات استباقية في استخدام التكنولوجيا مع إدراك قدرتها على استشراف المستقبل الموعود. وقد حرصنا على تطوير الأفاتار بأفضل المواصفات، ناهيك عن ضمان تكاملها مع منصة ChatGPT التي تستقطب اهتماماً متزايداً، سعياً لتحسين التواصل والتكامل مع البشر.

ولاشك أن أيامنا هذه هي الوقت الأمثل للاستفادة من القدرات والفرص التي يقدمها كل من الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز، لاسيما وأننا دخلنا مرحلة جديدة كلياً بدأنا نلمس فيها تلاشي الحدود الفاصلة بين الواقع الذي نألفه والتقنيات الجديدة”.

ومن خلال تحقيق التكامل بين روبوت الدردشة ChatGPT و الأفاتار، تضمن Spheroid أفضل تفاعل ممكن وأكثره سلاسة مع الأشخاص في كافة الأوقات. وتجمع الصور الرمزية بين قدرات التعرف على الصوت وتقنيات تركيب الأصوات، الأمر الذي سيجعل من التواصل أكثر سرعة وسهولة للمستخدمين.

ولا تقتصر مزايا أفاتار الذكاء الاصطناعي لشركة Spheroid على ذكائها فحسب، بل كذلك على تصميمها المبتكر الذي يجعلها قادرة على الظهور بأي شكل دون قيود العالم الفعلي، إذ يمكن أن تتشكل على هيئة شخصيات فريدة تمثل العلامات التجارية بدقة، على مستويي التفاعل والهوية المرئية، بما يشمل سبل تواصل تلك العلامات مع عملائها.

ويقود هذا الأمر إلى خلق منتج يتسم بمرونة فائقة، مع قدرات استخدام تكاد تكون غير محدودة ضمن القطاعات التجارية والترفيهية والتعليمية، وغيرها.

وأضاف ألمياشيف: “سيضع الجمع بين الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز تعريفاً جديداً لسبل تواصل الشركات مع عملائها خلال السنوات الخمس المقبلة.

فنحن اليوم نعيش في وقت استثنائي، وسنتمكن في المستقبل المنظور من رؤية أثر الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز على الحضارة البشرية، وتسعدنا مساعدة الشركات على اغتنام الإمكانات الواسعة التي ستعود بها هذه التقنيات المبتكرة”. هذا وتخطط الشركة لدمج أفاتار الذكاء الإصطناعي مع نظارات Apple الذكية والمرتقب طرحها في الأسواق قريباً، والتي ستعمل إلى جانب أفاتار الذكاء الاصطناعي على خلق تجربة غامرة بكل المقاييس.