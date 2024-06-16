اكتشف العلماء في دراسة جديدة أن أنظمة الذكاء الاصطناعي تتعلم الكذب والخداع ويُظهر نموذج GPT-4، على سبيل المثال، سلوكًا خادعًا في سيناريوهات الاختبار البسيطة بنسبة 99.16% من الوقت.

تشير الدراسة التي أجراها عالم أخلاقيات الذكاء الاصطناعي الألماني ثيلو هاجيندورف من جامعة شتوتغارت، إلى أن تشات جي بي تي 4 من شركة أوبن إي آي ـ OpenAI أظهر سلوكًا خادعًا في 99.2٪ من سيناريوهات الاختبار البسيطة. وقام هاجيندورف بتوصيف العديد من السمات على التكيف” في 10 نماذج لغوية مختلفة، معظمها ضمن عائلة جي بي تي، وفقًا لموقع فيوتشرزم.

يشير هاجيندورف إلى أن تشابك الخداع والكذب في النماذج اللغوية الكبيرة ، مع عجز أدوات الذكاء الاصطناعي على اكتساب ميزة النوايا لدى البشرية، فإن الدراسة تكشف أن النماذج اللغوية الكبيرة تنتهك الالتزام بعدم تعمد خيانة المشرفين عليها عمدًا” – لأنها “تنخرط في الخداع مع سبق الإصرار، وتخرق التعهدات التي وافقت عليها، وتقدم أكاذيب صريحة”.

وكما أوضح الباحث بيتر بارك في دراسة مماثلة قائلا: “لقد وجدنا أن الذكاء الاصطناعي الخاص بـ ميتا تعلم أن يكون سيدًا في الخداع وبينما نجحت ميتا في تدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها على الفوز في لعبة دبلوماسي، فشلت ميتا في تدريب الذكاء الاصطناعي على الفوز بأمانة.”

وردت شركة ميتا مالكة فيسبوك بأن “النماذج التي بناها باحثونا تم تدريبها فقط على ممارسة لعبة دبلوماسي”. اشتهرت العبة بسماحها بالكذب صراحة، وقد تمت الإشارة إليها على سبيل المزاح على أنها لعبة إفساد الصداقة لأنها تشجع على السيطرة على المعارضين.

وتحذر الدراسة من فداحة تأثير الذكاء الاصطناعي لدى استخدامه للتلاعب على نطاق واسع مما يسلط الضوء على الحاجة الماسة لفرض الاعتبارات الأخلاقية عند التطوير المستمر ونشر أنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة.