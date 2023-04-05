الرياض-اريبيان بزنس- عصام حاج علي: كشف بسام الخراشي الرئيس التنفيذي لمركز الابتكار وريادة الأعمال (I-be) أنه أنهى تأليف كتاب عن جذب رأس المال الجريء للشركات الناشئة باستخدام الذكاء الاصطناعي وذلك خلال يوم واحد.

وأوضح الخراشي الخبير في مجالات إدارة إجراءات العمل، وإدارة الاستراتيجيات، والابتكار، وإدارة المشاريع أنه استخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد عناوين الكتب والفصول والأقسام والمحتوى.

وأضاف: لتوليد أفكار لعنوان الكتاب ، استخدمت الاستنطاق التالي: “أحتاج منك إلى إعطائي قائمة بأفكار عناوين لكتاب حول جذب رأس المال الجريء للشركات الناشئة”. ومن خلال هذا الاستنطاق ، حصلت على قائمة من العناوين الجذابة والمثيرة للاهتمام.

وكانت النتيجة:

– استراتيجيات جذب رأس المال الجريء للشركات الناشئة

– رحلة إلى عالم تمويل المشاريع: كيف تجذب رأس المال الجريء لشركتك الناشئة

– أسرار نجاح جذب رأس المال الجريء: دليل الشركات الناشئة

– المفتاح الذهبي لجذب المستثمرين: تقنيات وأساليب لجذب رأس المال الجريء للشركات الناشئة

– خطوة بخطوة لإقناع المستثمرين: استراتيجيات فعالة لتأمين رأس المال الجريء لشركتك الناشئة

ويضيف شارحا بقية الخطوات لتأليف الكتاب : “من بين هذه العناوين ، اخترت “رحلة إلى عالم تمويل المشاريع: كيف تجذب رأس المال الجريء لشركتك الناشئة” وطلبت من الذكاء الاصطناعي إنشاء فصول الكتاب باستخدام الاستنطاق التالي: “اكتب قائمة بأفكار الفصول للعنوان التالي: رحلة إلى عالم تمويل المشاريع: كيف تجذب رأس المال الجريء لشركتك الناشئة”. ومن خلال هذا الاستنطاق، تمكنت من توليد قائمة من فصول الكتاب التي تناسب العنوان المحدد.

وكانت النتيجة:

– فهم رأس المال الجريء: تعريفات وأهمية تمويل المشاريع

– التحليل الذاتي: تقييم شركتك الناشئة وتحديد احتياجات التمويل

– بناء خطة عمل قوية: تطوير استراتيجية مستدامة وموثوقة

– إعداد استراتيجية التسويق: الترويج لشركتك وجذب المستثمرين

– تحديد الجمهور المستهدف: فهم احتياجات وتوقعات المستثمرين

– تقديم عرض تقديمي جذاب: كيفية إقناع المستثمرين بفكرتك

– نصائح لإبراز قيمة شركتك: تسليط الضوء على ميزاتك التنافسية

– إدارة العلاقات مع المستثمرين: بناء شراكات طويلة الأمد

– التفاوض مع المستثمرين: تحقيق اتفاقات مرضية للجميع

– حالات ناجحة: دروس من شركات ناشئة نجحت في جذب رأس المال الجريء

– مواجهة التحديات والعقبات: تجاوز المصاعب في مسار تمويل الشركات الناشئة

– النمو المستدام: تحسين أداء الشركة وتلبية توقعات المستثمرين بمرور الوقت.

وأشار الخراشي إلى أنه لمتابعة العمل على الفصول والأقسام طلب من الذكاء الاصطناعي إنشاء الأقسام باستخدام الاستنطاق التالي: “انشئ قائمة بالأقسام للفصل التالي: التحليل الذاتي: تقييم شركتك الناشئة وتحديد احتياجات التمويل”. وبهذه الطريقة ، تمكن من توليد قائمة من الأقسام اللازمة لكل فصل.

وكانت النتيجة الظاهرة الفصول التالية :

2.1 فهم موقف شركتك الناشئة ومرحلة النمو

2.2 تحديد الأهداف والتوقعات المستقبلية لشركتك

2.3 تقدير متطلبات التمويل الخاصة بشركتك

2.4 تحليل مصادر التمويل المحتملة وتحديد الخيارات المناسبة

2.5 وضع خطة تمويل مدروسة ومستدامة





وبعدها طلب الخراشي من الذكاء الاصطناعي كتابة المحتوى باستخدام الاستنطاق التالي: “اكتب لي محتوى شامل ومفصل باستخدام لهجة صوت مهنية وودية وتعليمية وجذابة للقسم التالي: 2.1 فهم موقف شركتك الناشئة ومرحلة النمو”. وبذلك ومن خلال هذا المدخل ، تمكن من توليد محتوى شامل ومفصل وجذاب لكل قسم في الكتاب.

وبالفعل انتهى الكتاب خلال يوم واحد ويمكن الاطلاع عليه من خلال هذا الرابط

خلاصة التجربة

ويلخص الخراشي تجربته وملاحظاته بعد انجاز الكتاب مؤكداً بأنه لا يمكن إنكار أن استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الكتب يوفر الكثير من الوقت والجهد للكاتب، حيث أنه يمكنه توليد العناوين والفصول والأقسام والمحتوى بسرعة ودقة عالية، كما أنه يمكنه توفير النصائح والمعلومات الهامة التي يمكن للكاتب الاستفادة منها في كتابته.ولكن يجب على الكاتب أن يتأكد من صحة المعلومات والنصائح التي يتم توليدها من قبل الذكاء الاصطناعي، وأن يقوم بمراجعتها وتعديلها حسب احتياجات الكتاب والقراء.

ويضيف :”استخدام الذكاء الاصطناعي في كتابة الكتب يمكنه أن يساعد الكتاب في تحسين الجودة وزيادة سرعة إنتاجه، كما يمكنه أن يوفر الوقت والجهد والمال الذي يحتاجه الكاتب لإنتاج الكتاب مما يساعد الكتابة والنشر في الوقت المحدد بسرعة وكفاءة أكبر”.

يبقى أن نسأله وأن يجيب لننشر رده هنا لاحقا، على سؤال يطيب للأمريكان وصفه بـ سؤال المليون دولار، هل سيشتري الناس كتبا ألفها الذكاء الاصطناعي وينتهوا من قراءتها بعد شرائها؟