موديز.. الذكاء الاصطناعي يواصل التطور والنمو في عام 2024

شهد مجال الذكاء الاصطناعي تطورًا سريعًا في السنوات الأخيرة، ومن المرجح أن يستمر هذا التطور في عام 2024، وفقاً لتوقعات وكالة موديز.

وتوقع التقرير أن ترتفع استثمارات الشركات في مجال الذكاء الاصطناعي بنسبة 20٪ في عام 2024، كما ستستمر قطاعات متعددة في الاستفادة من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة وتطوير الخدمات وتحسين عمليات اتخاذ القرارات.

ومن المرجح أن تركز الشركات على مرحلة التنفيذ بدلاً من مرحلة التجريبية، مما يؤدي إلى زيادة الإنفاق على الذكاء الاصطناعي. ومن بين التحسينات المتوقعة نجد تطورات في نماذج الذكاء الاصطناعي ومساهمات مفتوحة المصدر، إلى جانب تحسينات في ضبط المعلومات والدقة.

وستستفيد قطاعات متعددة، مثل المصرفية والتأمين والتصنيع وصناعة السيارات، من إمكانيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الكفاءة وتطوير الخدمات وتحسين عمليات اتخاذ القرارات. ومع ذلك، يتوقع التقرير تباطؤ التحديات في دمج الذكاء الاصطناعي في المنتجات الفعّالة.

من ناحية أخرى، تشير التوقعات إلى احتمال حدوث اضطرابات في صناعات مثل الإعلام وخدمات الأعمال نتيجة للمنافسة في مجال نماذج الذكاء الاصطناعي. ويبرز التقرير أيضًا التحديات المحتملة المتعلقة باستخدام الذكاء الاصطناعي في التأثير على العمليات الانتخابية، مما قد يؤدي إلى تشويش بين المحتوى الحقيقي والمزيف.

وتسلط وكالة موديز الضوء على الجهود العالمية لتقليل المخاطر المترتبة على الذكاء الاصطناعي دون التأثير السلبي على الابتكار. ومن بين هذه الجهود التشريعات الشاملة في الصين والتشريعات المتقدمة في الاتحاد الأوروبي والتقدم التدريجي في الولايات المتحدة.

وفيما يلي بعض التطورات الرئيسية المتوقعة في مجال الذكاء الاصطناعي في عام 2024:

استمرار تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الأكثر تعقيدًا وكفاءة، مثل ChatGPT من OpenAI.

تعزيز الحوسبة اللامركزية لأداء تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تعزيز شركات الرقائق مثل Qualcomm وIntel إمكانيات أجهزة المستهلك لتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي.

ورأى تقرير موديز أن عام 2024 سيكون حاسمًا لتأثير الذكاء الاصطناعي على الاقتصاد والمجتمع. وشدد التقرير على أهمية التنقل بحذر ومسؤولية في هذا السياق، مع مراعاة الجوانب الأخلاقية والقانونية والاجتماعية.