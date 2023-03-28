أشار تحليل لبنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب إن التوسع في الاعتماد على تكنولوجيات الذكاء الاصطناعي يمكن أن يساعد في زيادة كبيرة لإنتاجية الاقتصاد الأمريكي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي العالمي فيما سيقضي على ثلثي الوظائف في الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة الأمريكية.

ويلفت التحليل إلى أنه المتوقع أن تكون القطاعات الإدارية والقانونية هي الأكثر تأثراً بخسارة الوظائف حيث يتم استبدال 46٪ من الوظائف الإدارية و 44٪ من الوظائف القانونية بالذكاء الاصطناعي. في المقابل ، فإن المهن ذات الأعمال اليدوية والجسدية مثل البناء والصيانة لديها نسبة تعرض أقل بنسبة 6 ٪ و 4 ٪ على التوالي.

يمكن للذكاء الاصطناعي أن يزيد الناتج المحلي الإجمالي العالمي السنوي بنسبة 7٪ خلال فترة 10 سنوات. ويُنظر إلى وفورات كبيرة في تكاليف العمالة ، وخلق فرص عمل جديدة ، وزيادة الإنتاجية للموظفين على أنها المجالات التي ستعزز النمو.

ويحذر المحللون من إنه إذا تجسدت كامل الإمكانيات المأمولة لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي، فمن الممكن أن تشهد سوق العمل اضطرابا شديدا.

يُظهر البحث أيضًا أن الذكاء الاصطناعي سيؤثر على ما يقرب من نصف الأنشطة التي يقوم بها الأشخاص في جميع القطاعات ، وستتأثر جميع المهن تقريبًا بالأتمتة. ومع ذلك ، يمكن أتمتة حوالي 5٪ فقط من الوظائف بالكامل باستخدام التقنيات المعروضة حاليًا. على الرغم من أن حجم تأثير الذكاء الاصطناعي سيعتمد في النهاية على قدرته والجدول الزمني لاعتماده ، إلا أن كلاهما يظل غير مؤكد في هذه المرحلة. في الولايات المتحدة ، من المتوقع أن يرفع الذكاء الاصطناعي التوليدي نمو إنتاجية العمالة السنوية بما يقل قليلاً عن 1.5 نقطة مئوية على مدى فترة 10 سنوات.