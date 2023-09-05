البحرين، استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التدريس يعزز أداء طلاب المدارس

أعلنت المجموعة العالمية للمدارس المتميزة “مجموعة انسبايرد التعليمية”، عن نتائج استخدام برنامج تجريبي لتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في التدريس والتعلم اليومي على مجموعة من 160 طالبًا بالمدرسة البريطانية في البحرين.

وقالت المؤسسة، إن الطلاب المشاركين شهدوا تحسنًا في الأداء بنسبة 4.6% بعد استخدام منصة Inspired AI، في سابقة وطنية. وأضافت أنه بعد نجاح التجربة ستستخدم المنصة بشكل أوسع على جميع مراحل المدرسة البريطانية في البحرين.

وتستخدم منصة Inspired AI، تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لإنشاء “مسارات” مخصصة للطلاب عبر تفاعلهم في الفصول وواجباتهم المنزلية، وتوفر في الوقت نفسه تحليلات وتوصيات لكل من المعلمين وأولياء الأمور عن نقاط الضعف المحددة لدى الطالب وكيفية تحسينها، كما أنها تقدم اختبارًا “تشخيصيًا” أوليًا لتقييم نقاط القوة والضعف لدى كل طالب على حدة، وباستخدام هذه البيانات، يجري إنشاء تمارين ونماذج مخصصة لكل طالب في المواضيع المختلفة، بما في ذلك اللغة الإنجليزية والرياضيات والعلوم.

وقال جون ماجواير، المدير التنفيذي للمدرسة البريطانية في البحرين، إن المدرسة تتمتع بسمعة مرموقة في مجال الابتكار واعتماد التكنولوجيا لدعم التعلم. وأضاف معلقاً على استخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي: “إنها عززت مكانتنا كمدرسة بريطانية رائدة داخل البلاد. وأن تبني الذكاء الاصطناعي يتماشى مع التزام مملكة البحرين المنقطع النظير بالتميز التعليمي، خاصة وأن مملكة البحرين تمتلك أقدم نظام تعليمي في المنطقة”.

وتابع: “يمكننا أن نرى جانب من مستقبل التعليم، حيث يدفعنا الابتكار نحو تحقيق إنجاز أكاديمي أكبر، ونحن متحمسون لرؤية ما يمكننا فعله به في المستقبل”.

شهد الطلاب المشاركين في الدراسة الدولية الأوسع أكبر تحسن في الأداء في علم الأحياء بنسبة 10.6%، والكيمياء بنسبة 9.4%. وتخدم منصة Inspired AI، في استخدامها اليومي في المدارس، ثلاثة أغراض أساسية: أولاً، تسريع التعلم للطلاب من خلال التخصيص الذكي؛ وثانيًا، تقلل المنصة من عبء العمل على المعلمين، خاصة فيما يتعلق بالتقييم والتحليل وإيجاد المصادر؛ وثالثًا، تكمل منصة Inspired AI عمل المعلمين وتعززه، من خلال تقديم رؤى قابلة للتنفيذ عن الطلاب والتدخلات عند الحاجة.

وأضافت لورنا درينان، رئيسة قسم الحوسبة للصف الخامس والمستوى الأعلى في المدرسة البريطانية، أن منصة Inspired AI للذكاء الاصطناعي أكثر من مجرد أداة، بل إنها شريك في التعلم. وأوضحت قائلة: “نحن نبدأ رحلات الطلاب من خلال تمارين تشخيصية، وتمكينهم من التعلم في أي وقت، وفي أي مكان، مع التحرر من قيود الفصل الدراسي.

وتابعت: “إنه باستخدام Inspired AI، يمكننا تصميم مهام الفصل الدراسي والواجبات المنزلية والتقييمات وفقًا للاحتياجات الفريدة لكل طالب، مع السماح للمعلمين بتسخير مجموعات البيانات الكبيرة بسرعة والكشف عن رؤى قيمة، وإنها وسيط بديهي وقدرتها على معالجة كميات كبيرة من البيانات بسرعة؛ كما أنها وفرت كميات البيانات ساعات لا حصر لها وسمحت باتخاذ قرارات أكثر استنارة. إنها ليست مجرد تكنولوجيا؛ إنها دليل للتميز. وأنا أتطلع إلى الاستمرار في استخدامها في المستقبل لتحقيق أقصى قدر من إمكاناتي كمعلمة”.

في أكتوبر 2019، أكد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، أهمية وجود خطة وطنية مدفوعة بالذكاء الاصطناعي لاحتضان الاقتصاد الرقمي، إيذانا ببداية مرحلة تحولية. وواصل القطاع المالي الكبير وشركات الاتصالات وشركات الطاقة في مملكة البحرين في دفع الابتكار على نطاق عالمي، في حين أن مكانتها كمركز إقليمي للحوسبة السحابية توفر أساسًا قويًا للتقدم التكنولوجي.

وإدراكاً للدور الحيوي للتعليم في تشكيل المستقبل، قطعت مملكة البحرين خطوات ملحوظة في دمج الذكاء الاصطناعي في مشهدها التعليمي. ويكتمل في الوقت الحال التزام المملكة بتعزيز ريادة الأعمال والشركات الناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات بتركيز متجدد على تعليم الذكاء الاصطناعي على جميع المستويات. ويعمل مجلس التنمية الاقتصادية البحريني وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية بشكل وثيق مع قطاع التعليم لإدخال مفاهيم الذكاء الاصطناعي في المناهج الدراسية، مما يضمن استعداد الطلاب جيدًا للعصر الرقمي.

وباعتبارها المجموعة العالمية الرائدة من المدارس المتميزة، تعلم مجموعة انسبايرد التعليمية حاليًا أكثر من 80.000 طالب عبر أكثر من 111 مدرسة في 6 قارات، مما يوفر تجربة تعليمية هي الأفضل في فئتها من المرحلة الأولى (رياض الأطفال) وحتى المرحلة 13.

ويوفر نهج مجموعة انسبايرد، المبني على ثلاث ركائز في الفلسفة التعليمية هي “التركيز بشكل متساوٍ على التميز الأكاديمي” و”الفنون الأدائية والإبداعية” و”الرياضة”، تعليمًا شاملاً على مستوى عالمي؛ ويلتحق أكثر من 90% من خريجي Inspired بالجامعة التي يختارونها من بينها جامعات رائدة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك جامعة هارفارد وجامعة أكسفورد وجامعة كامبريدج وجامعة لندن كوليدج.