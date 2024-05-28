الذكاء الاصطناعي يساهم بزيادة نشاط شركات تكامل الأنظمة

من تطوير وكلاء افتراضيين للدردشة وتقديم المساعدة وحتى إنشاء الصور، أصبحت ابتكارات الذكاء الاصطناعي ضرورية لعمليات معظم الشركات، وتتوفر التقنيات الأكثر تقدمًا لتكون في متناول الشركات الصغيرة والمتوسطة التي لا تزال نسبة تبني حلول الذكاء الاصطناعي لديها على المستوى العالمي لا تتجاوز 31% فقط تستخدمه في عملياتها بحسب دراسة لـ أي بي إم. وتشير الدراسة إلى أن الشركات الصغيرة التي لا تستخدم الذكاء الاصطناعي، إما بسبب فهم كيفية استخدامه أو أنها لا ترى كيف سيساعد في عملياتها. ومع تصاعد تبني حلول الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، أصبحت شركات تكامل الأنظمة تنشط في دمج حلول الذكاء الاصطناعي في أجهزة وعتاد الشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي حوار مع أريبيان بزنس يلفت كويندر سهيغال المؤسس الشريك في شركة سيفرز Sifars إلى حلول الذكاء الاصطناعي ويؤكد أن شركته تميز نفسها من خلال توفير حلول تكنولوجية قابلة للتطوير ومخصصة تزيد من إمكانات الشركة وتدفع النجاح. يعتمد منهجنا على بناء علاقات حقيقية وطويلة الأمد مع عملائنا، مما يضمن استدامة الأعمال. نحن نتفوق في التقنيات المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وتطوير الويب وتطوير التطبيقات والبيانات الضخمة.

أما عن رؤية الشركة في كيفية تحقيق الذكاء الاصطناعي أعلى قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة، يجيب بالقول:” أعتقد في هذا الوقت أن الذكاء الاصطناعي يوفر أعلى قيمة للشركات الصغيرة والمتوسطة. بدلاً من الشركات الكبيرة التي لديها بالفعل معظم العمليات التي تعتمد على الأتمتة، يمكن للشركات الصغيرة والمتوسطة الاستفادة من تقنيات القطع هذه لتحسين عملياتها الحالية وخفض التكلفة. ويمكن تحقيق ذلك من خلال أتمتة المهام، واستخلاص الأفكار من البيانات، وتحسين عمليات صنع القرار. نستخدم في سيفرز ، الذكاء الاصطناعي لإنشاء حلول تعمل على تبسيط العمليات وخفض النفقات وزيادة الكفاءة. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يحدث ثورة في خدمة العملاء من خلال روبوتات الدردشة، وتحسين جهود التسويق، وتحسين عروض المنتجات من خلال تخصيص تجارب المستخدم للشركات الصغيرة والمتوسطة. يمكن للذكاء الاصطناعي أن يساعد الشركات الصغيرة والمتوسطة على الحفاظ على قدرتها التنافسية، والابتكار بشكل أسرع، والاستجابة لتغيرات السوق بشكل أكثر فعالية.

وعن خطط الشركة المستقبلية يجيب مونيش كوما الشريك المؤسس في سيفرز، قائلا:”بالنظر إلى المستقبل، تعكف شركة سيفرز على توسيع حضورها العالمي ونعمل حاليا على تعزيز مجموعة خدماتنا. نحن نستثمر بشكل كبير في التقنيات الناشئة، وخاصة الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي، لتزويد عملائنا بحلول أكثر تقدمًا وابتكارًا. كما نعمل أيضًا على تعميق شراكاتنا ودخول أسواق جديدة في دولة الإمارات العربية المتحدة. مهمتنا هي الاستمرار في تقديم حلول عالية الجودة ومخصصة تساعد عملائنا على تحقيق نجاح الشركة واستدامتها.

كيف يمكنك مساعدة الشركات على مواءمة أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها لتحقيق الأهداف التشغيلية وغيرها من الأهداف التجارية؟

نقوم في سيفرز بمواءمة أنظمة تكنولوجيا المعلومات مع أهداف العمل من خلال الفهم الشامل للأهداف الإستراتيجية لعملائنا وإجراء تقييم تفصيلي للبنية التحتية الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديهم. ونعكف بعد ذلك بتطوير استراتيجيات مخصصة لتكنولوجيا المعلومات تعطي الأولوية للمبادرات التي تقدم قيمة عالية وعائد استثمار سريعًا. إن تطبيقنا للتقنيات المتقدمة يعزز الكفاءة التشغيلية ويعزز الابتكار. نحن نضمن التكامل السلس مع الأنظمة الحالية ونوفر المراقبة والتحسين المستمر. بالإضافة إلى ذلك، نحن نقدم تدريبًا ودعمًا شاملين، مما يمكننا من تمكين عملائنا من تحقيق أقصى قدر من استثماراتهم في التكنولوجيا. ويضمن هذا النهج أن تعمل أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بعملائنا على تحقيق النجاح والسرعة في الأعمال على المدى الطويل.

ما هو برأيك الشيء الكبير التالي في مجال الذكاء الاصطناعي بالنسبة للشركات؟

أعتقد أن الشيء الأهم القادم في مجال الذكاء الاصطناعي بالنسبة للشركات سيكون التكامل السلس للأدوات والتقنيات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي عبر مختلف العمليات التجارية المعقدة. يتضمن ذلك الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات في الوقت الفعلي، والتفاعلات الشخصية مع العملاء، وتحسين سير العمل التشغيلي. في Sifars، نتصور مستقبلًا يعمل فيه الذكاء الاصطناعي جنبًا إلى جنب في إنشاء أنظمة أكثر ذكاءً وأكثر اتصالاً تعمل على تحسين الكفاءة والأداء بشكل مستقل. بالإضافة إلى ذلك، سيكون التركيز على الذكاء الاصطناعي الأخلاقي والشفافية أمرًا بالغ الأهمية، مما يضمن استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعادل في جميع الصناعات.

ويلفت جاتن سيثي المؤسس المشارك إلى أنواع المشاريع التي نفذتها الشركة على المستوى الدولي، وما يمكن أن تضيفه خبرات الشركة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجين بالقول:” لقد حظينا بشرف العمل في مجموعة متنوعة من المشاريع في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة. تشمل مشاريعنا الدولية مختلف الصناعات، بدءًا من تطوير تطبيقات الويب والهواتف المحمولة المعقدة وحتى تنفيذ حلول الذكاء الاصطناعي المتقدمة وأنظمة التشغيل الآلي. لقد زودتنا هذه التجربة العالمية بفهم عميق لديناميكيات السوق المختلفة والمناظر التكنولوجية. بالنسبة لسوق دول مجلس التعاون الخليجي، فإننا نقدم هذه الثروة من الخبرة والتزامنا بتقديم حلول عالية الجودة ومخصصة. إن خبرتنا في التقنيات الناشئة وقدرتنا على التكيف مع الاحتياجات الإقليمية المحددة تجعلنا شريكًا مثاليًا للشركات التي تتطلع إلى الابتكار والنمو في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي.”