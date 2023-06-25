الذكاء الاصطناعي يساعد في التعافي من صدمة وفاة الأحباء

بقلم: تالا ميشال عيسى

يتجه الناس إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي وتكنولوجيا التزييف العميق كوسيلة للحفاظ على الذكريات العزيزة والتعامل مع وفاة أحبائهم. وسمح ظهور هذه الأدوات للناس بإعادة إنشاء نسخ رقمية طبق الأصل من المتوفى، مما مكن من لم شمل افتراضي من نوع ما قد يوفر لهم بعض العزاء – وهو نهج جديد للتنقل في تعقيدات الحزن.

وقال خبراء لـ “أريبيان بزنس” إن هذه التكنولوجيا تشكل ميزة وعيباً في الوقت نفسه عندما يتعلق الأمر بالحزن، وزعموا أنه “لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للحزن”.

ومن خلال خوارزميات التعلم الآلي، تحلل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي قاعدة بيانات واسعة من الصور ومقاطع الفيديو لاستخراج الأنماط وملامح الوجه الفريدة للصديق أو أحد أفراد الأسرة المتوفين. يمكن بعد ذلك برمجة هذه النسخ المتماثلة الافتراضية للموتى لتقليد الكلام والتعبيرات والسلوكيات، مما يوفر تشابهاً ملحوظاً مع الشخص الذي توفي.

قالت الدكتورة فاسيليكي سيموغلو، عالمة النفس المرخصة من CDA في مركز “مركز ثرايف للصحة النفسية” في الإمارات العربية المتحدة، لـ “أريبيان بزنس” : “ما نحن متأكدون منه عندما يتعلق الأمر بالحزن هو أنه لا توجد طريقة صحيحة أو خاطئة للحزن”.

ووفقاً لإطار عمل طوره الطبيب النفسي السويسري الأمريكي في عام 1969، فإن التعامل مع الحزن يحدث عادة على خمس مراحل: الإنكار والغضب والمساومة والاكتئاب والقبول. لا تحدث بالضرورة بهذا الترتيب الدقيق ولكن هذا هو النموذج الذي يبدو أن العديد من الخبراء في هذا المجال يتبعونه.

ومع ذلك، مع احتمال تخليد أحد أفراد أسرته باستخدام تقنية التزييف العميق عن طريق تغذية الذكاء الاصطناعي بمجموعات بيانات من الذكريات والصور ومقاطع الفيديو لإنشاء نسخة رقمية منها، فإنه يثير التساؤل عما إذا كانت هذه آلية تكيف صحية.

ويعتقد الخبراء أنه في حين أن تقنية التزييف العميق يمكن أن تكون مفيدة خلال مراحل معينة من الحزن، إلا أنها قد تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية لمرحلة الإنكار من عملية الحزن.

وقالت تانيا دارامشي، أخصائية علم النفس الاستشاري وقيادة الخدمات المجتمعية في مركز ريمي للحزن التابع لـ “لايت هاوس أرابيا” Lighthouse Arabia في دبي، لـ “أريبيان بزنس” : “الحزن هو تجربة داخلية للخسارة تتكون من مجموعة معقدة للغاية من الأفكار والمشاعر وهي استجابة إنسانية غريزية. في حين أن هناك مراحل من الحزن، فإننا لا نختبر المراحل بطريقة خطية، ولن نختبر جميع المراحل أو بالطريقة نفسها مثل شخص آخر. وقد يؤثر الذكاء الاصطناعي على عملية الحزن ويطيل قبول الوفاة من خلال توفير واقع بديل للمتوفى”.

وفي حين أن استخدام تقنية التزييف العميق قد أثار مخاوف بشأن سوء الاستخدام المحتمل، لا سيما عندما يتعلق الأمر بالحيل، يعتقد الخبراء أنه في مجال الحزن والشفاء، يمكن أن تكون هذه الأدوات تحويلية تماماً.

قد يتمكن أولئك الذين يصارعون الألم العميق للخسارة من العثور على العزاء، مما يسمح لهم بسماع صوتهم مرة أخرى، ورؤية ابتسامتهم، وتجربة اتصال افتراضي قد يخفف من آلام الغياب ويوفر لهم فرصة للتعبير عن المحادثات غير المكتملة أو البحث عن خاتمة للحزن.

ومع ذلك، مع اكتساب هذا الاتجاه الناشئ زخماً في عصر الذكاء الاصطناعي، تنشأ اعتبارات أخلاقية.

تقنية الحزن سيف ذو حدين

على الرغم من الفوائد، يعتقد علماء النفس أن الاعتماد بشكل كبير على النسخ المتماثلة التي تم إنشاؤها عبر الذكاء الاصطناعي قد يعيق عملية الحزن الطبيعية ويعيق الشفاء العاطفي. إن الموازنة بين الفوائد والعيوب المحتملة لهذه الأدوات أمر بالغ الأهمية لأن الحزن هو رحلة شخصية عميقة يجب التعامل معها بحذر وحساسية.

وقالت الدكتورة فاسيليكي سيموغلو: “قد يكون استخدام الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء رسوم متحركة للتزييف العميق أو صورة متوفى مع تقدم الوقت مفيداً لبعض الأشخاص المحزونين وقد لا يكون كذلك. إذا شعروا أن هذه المنتجات الذكاء الاصطناعي تساعدهم في معالجة خسارتهم والتعامل معها، فيمكن اعتبار استخدام الذكاء الاصطناعي آلية للتكيف”.

وقالت سيموغلو إنها ستوصي باستخدام الذكاء الاصطناعي لعلاج الحزن، ولكن فقط بعد أن “يعترف الشخص تماماً بخسارته ويتقبلها، ولا يعيش في حالة إنكار”.

وأوضحت أن الإنكار جزء طبيعي من عملية الحزن، وقالت: “عند الحزن، قد نرى شخصاً تتجاذبه حالات الإنكار وحالات القبول. يمكن أن تتسبب تقنية التزييف العميق في تصرف الشخص أو شعوره لأن المتوفى لا يزال موجوداً، وبالتالي يغذي حالة الإنكار ولديه القدرة على إبقاء الشخص الحزين عالقاً هناك.الشفاء وإعادة استثمار الحياة مع الأحياء يأتيان من تقبل فقدان الأحباء”.

ووفقا للدكتورة دارامشي، يمكن أن يدعم الذكاء الاصطناعي كوسيلة لإحياء ذكرى المتوفى، لكنها حذرت من أنه يجب إجراء المزيد من الدراسات الخاضعة للرقابة التجريبية لتحديد كيفية تأثير ذلك على عملية الحزن.

وتقول في هذا الصدد: “كجنس بشري ، نحن بحاجة إلى علاقات إيجابية ذات مغزى. الذكاء الاصطناعي يوفر فقط ما نغذيه – نسختنا من الذكريات والأفكار والصور. يمكن أن يكون مفيداً لأولئك منا الذين يحتاجون إلى الحصول على إغلاق من خلال التعبير عن المشاعر المحتجزة وبالتالي استخدامها كأداة تقليدية للتأقلم المؤقت”.

وأوضحت دارامشي أن استخدام مثل هذه الأدوات للتكيف المؤقت يجب أن يستخدم بهدف ضمان وصول الشخص الحزين في النهاية إلى مكان القبول.

الذكاء الاصطناعي ومستقبل علاج الحزن

مع استمرار تطور الذكاء الاصطناعي التوليدي وتقنية التزييف العميق وتسربها إلى التيار الرئيسي في جميع مجالات الحياة، لا يمكن التقليل من قوة هذه الأدوات لإعادة تشكيل عملية الحزن، مما يفسح المجال لحالات استخدام جديدة في علاج الحزن.

وتقترح سيموغلو استخدام الصور التي تم إنشاؤها بمرور الوقت عبر الذكاء الاصطناعي للشباب المتوفين قد تكون مفيدة في مجال علاج الحزن.

وتقول: “إن القدرة على رؤية الشكل الذي سيبدو عليه الشخص لو أتيحت له الفرصة للتقدم في السن، أو الرسوم المتحركة المزيفة العميقة أو شخصيات الميتافيرس، تبدو وكأنها تطبيقات مختلفة الذكاء الاصطناعي للحزن. ونظراً لأن التكنولوجيا أصبحت أكثر انتشاراً في جميع المجالات، فإن الصور المعاد إنشاؤها للأفراد المتوفين قد تبدو أقل غرابة. قد تصبح وسيلة للحفاظ على نسخة متخيلة من المتوفى على قيد الحياة والبقاء على اتصال بهم، وعلى الرغم من أنها ليست ملموسة، إلا أن هذا الترفيه قد يشعر بالهدوء والراحة”.

وعلى الرغم من أن هذه تبدو طريقة سهلة لإعادة شخص ما من الموت، إلا أن دارامشي تقول إن إنشاء صور رمزية عبر الذكاء الاصطناعي للأشخاص المتوفين باستخدام الصور ومقاطع الفيديو لذكرياتهم الشخصية والخاصة دون موافقتهم يثير مخاوف تتعلق بالخصوصية والأخلاقية.

وتشرح قائلة: “استخدم الرحمة واللطف. يمكن أن تكون الخسارة لا تصدق، وتؤثر علينا جميعاً بشكل مختلف. كن لطيفاً مع نفسك. نفهم أنه ستكون هناك تغييرات جسدية ومعرفية وسلوكية وروحية عاطفية. امنح نفسك الإذن لتشعر بكل ما يظهر واطلب الدعم الآمن. تحدث عن أحبائك، وشارك القصص مع العائلة وأولئك الذين يحزنون ويشاركون في طقوس الحداد يمكن أن يكون لهم تأثير لا يصدق في عملية الحزن”.

وتوافق الدكتورة سيموغلو على ذلك، وتنصح الناس بالسماح لمشاعرهم “بالتدفق بحرية” دون محاولة فرض رقابة عليها.

وتقول: “كلما تم قمع العاطفة، كلما اشتهت إلى الاعتراف بها وتفاقمها. تحدث عن المتوفى بشكل متكرر كما تحتاج، وابحث عن طرق للحفاظ على ذاكرته حية، وامنح نفسك وقتاً للتفكير في خسارتك والتحلي بالصبر، ومواكبة روتين الرعاية الذاتية وممارسة الرياضة. يصبح الحزن تجربة موسعة حيث يتعلم الشخص التعايش مع خسارته”.